أحصل على قرض شخصي بدون تحويل الراتب ..شروط الحصول على تمويل شخصي من سلفة 1445.. كيفية التقديم

منصة سلفة هي منصة تمويل شخصي مرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي، وتهدف إلى توفير حلول تمويلية سريعة ومريحة للأفراد من خلال تطبيق الهاتف الذكي أو الموقع الإلكتروني، وأكثر ما يميز الحصول على تمويل شخصي من هذه المنصة هو أنها لا تحتاج إلى ضامن وأيضًا لا تحتاج إلى الكثير من الضمانات المعقدة ويتم السداد بشكل مريح جدا وقد تصل مدة السداد إلى 18 شهر تقريبًا.

شروط الحصول على تمويل شخصي من سلفة

‏قامت المنصة بوضع مجموعة من الشروط حتى يتمكن الأشخاص من الحصول على تمويل شخصي من خلال المنصة بشكل إلكتروني وبسيط، ومن أهم هذه شروط:

أن يكون عمرك 21 سنة على الأقل ولا يزيد عن 60 عام.

يكون الشخص مقيماً في المملكة العربية السعودية.

يمتلك الشخص حساب بنكي سعودي.

يوجد لدي الشخص راتب شهري ثابت.

لا يوجد عليك أي ديون مستحقة.

خطوات الحصول على تمويل شخصي من سلفة

‏يمكن أن يتم الحصول على تمويل شخصي من منصة سلفة بطريقة سهلة جدا دون الحاجة إلى الذهاب إلى أي مؤسسة فقط من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق الخاص بالمنصة:

قم بتحميل تطبيق سلفة على هاتفك أو قم بالدخول على موقعها الإلكتروني.

قم بإنشاء حساب جديد وذلك ببيانات بسيطة ثم قم بإدخال بياناتك الشخصية.

حدد مبلغ التمويل المطلوب وقم باختيار فترة السداد المناسبة لظروفك.

قم بتحميل المستندات المطلوبة ومن أهمها بيانات عملك ومرتبك.

انتظر مراجعة طلبك من قبل سلفه.

في حالة الموافقة على طلبك، سيتم تحويل مبلغ التمويل إلى حسابك البنكي المدخل في البيانات.

مميزات الحصول على تمويل شخصي من منصة سلفة

‏هناك مجموعة من المميزات الخاصة بالحصول على تمويل شخصي من منصة سلفة: