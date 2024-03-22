مميزات مذهلة عند تحميل واتساب جي الحديث!.. طريقة تنزيل GBWhatsApp2024 واتساب جي بي الإصدار الجديد

تطبيق واتساب جي بي، هو أحدث الإصدارات التي أخذت شهرة كبيرة في وقت وجيز، خاصة بعد كم المميزات التي تم إضافتها للتطبيق أمام ملايين المستخدمين وبمختلف التحديثات التي تتلائم مع أجهزة الأندرويد والأيفون، فضلاً عن أن GBWhatsApp يمكنك تحميله بدون أي تكاليف أو إعلانات مزعجة، كما يمكنك تثبيته بكل سهولة على أجهزة سامسونج والعديد من الأجهزة الأخرى التي تشتغل بنظام الأندرويد، كما يمكنك إرسال ملفات وفيديوهات بأحجام كبيرة للغير في مرة واحدة، إتاحة التعديل على الرسائل وكذلك حذفها بشكل كامل لدى الجميع، وفي السطور التالية نوضح لكم بعض الخطوات السهلة للقيام بتحميله.

تحديث جي بي واتساب للاندرويد

يمكنك تحديث تطبيق واتساب جي بي على أجهزة الأندرويد بكل سهولة، وفقًا للخطوات التالية:-

في البداية يتم تنزيل التطبيق من موقع رسمي معتمد لأنه لا يتوافر على جوجل بلاي.

بعد ذلك يتم الذهاب إلى إعدادات الهاتف.

الضغط على الأمان.

بعد ذلك يتم تفعيل تثبيت التطبيقات من مصادر غير معروفة.

بعدها يُرجى فتح ملف التحميل مرة أخرى والقيام بتسجيل الدخول بكل أمان.

تنزيل جي بي واتساب للايفون

ويسهل القيام بتنزيل تطبيق واتساب جي بي على أجهزة الأيفون، وفقًا للخطوات المتمثلة في التالي:-