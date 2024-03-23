“جاوب واكسب” تفاصيل الاشتراك في مسابقة فريش fresh والإجابة الصحيحة للفوز بالجوائز المقدمة
يزداد البحث من قبل الكثير خلال شهر رمضان عن طريق الاشتراك في مسابقة فريش والتي تعد احد مسابقات العلامات التجارية المختلفة للأجهزة الكهربائية التي تعرض ضمن الحملات الإعلانية على التلفزيون حيث تتميز مسابقة فريش هذا العام بفكرة جديدة ومختلفة، وفيما يلي نستعرض كيفية الانضمام إلى هذه المسابقة.
الاشتراك في مسابقة فريش
تتصدر مسابقة فريش الإلكترونية محركات البحث حيث ان شركة فريش قامت بعمل بعض من الدعاية الإعلانية الرمضانية التي تشارك فيها دينا الشربيني وروبي وتتميز المسابقة بأنها عبارة عن مجموعة من الفوازير التي تعرض الأجهزة الكهربائية التي تصدرها الشركة إلى 92 دولة، و يطلب من المشاركين تحديد الدول التي تستورد هذه الأجهزة ويفوز يوميًا فائز بخمسة جوائز من احد اجهزة فريش، و للمشاركة في المسابقة يمكن ذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة فريش عبر الانترنت.
وحتى يمكن الفوز بالجائزة الكبرى في مسابقة فوازير فريش ينبغي على المشاركين إرسال إجابة اللغز إلى رقم الواتساب المخصص من قبل شركة فريش وسيتم بعدها اختيار خمسة مشاركين بطريقة عشوائية ليفوزوا بالجوائز التي تقدمها الشركة.
طريقة التسجيل في مسابقة فريش
يمكن للراغبين الاشتراك في مسابقة فريش للفوازير الرمضانية عبر الانترنت من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة التالية وهي كما يلي:
- يجب اولاً زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بشركة فريش عبر الانترنت.
- يتم بعد ذلك النقر على الإعلان الظاهر في الواجهة الرئيسية للموقع.
- يتم توجيهك إلى الصفحة المخصصة للإجابة على الأسئلة.
- يتم تعبئة البيانات الشخصية المطلوبة وهي الاسم كاملاً، المحافظة، ورقم الهاتف والتأكد من إدخالها بشكل سليم.
- قراءة الأحكام والشروط الخاصة بالمسابقة والنقر فوق الموافقة على الشروط والأحكام.
- اخيرًا يتم الضغط على زر الإرسال لتأكيد الاشتراك في المسابقة.