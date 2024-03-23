“جاوب واكسب” تفاصيل الاشتراك في مسابقة فريش fresh والإجابة الصحيحة للفوز بالجوائز المقدمة

يزداد البحث من قبل الكثير خلال شهر رمضان عن طريق الاشتراك في مسابقة فريش والتي تعد احد مسابقات العلامات التجارية المختلفة للأجهزة الكهربائية التي تعرض ضمن الحملات الإعلانية على التلفزيون حيث تتميز مسابقة فريش هذا العام بفكرة جديدة ومختلفة، وفيما يلي نستعرض كيفية الانضمام إلى هذه المسابقة.

الاشتراك في مسابقة فريش

تتصدر مسابقة فريش الإلكترونية محركات البحث حيث ان شركة فريش قامت بعمل بعض من الدعاية الإعلانية الرمضانية التي تشارك فيها دينا الشربيني وروبي وتتميز المسابقة بأنها عبارة عن مجموعة من الفوازير التي تعرض الأجهزة الكهربائية التي تصدرها الشركة إلى 92 دولة، و يطلب من المشاركين تحديد الدول التي تستورد هذه الأجهزة ويفوز يوميًا فائز بخمسة جوائز من احد اجهزة فريش، و للمشاركة في المسابقة يمكن ذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة فريش عبر الانترنت.

وحتى يمكن الفوز بالجائزة الكبرى في مسابقة فوازير فريش ينبغي على المشاركين إرسال إجابة اللغز إلى رقم الواتساب المخصص من قبل شركة فريش وسيتم بعدها اختيار خمسة مشاركين بطريقة عشوائية ليفوزوا بالجوائز التي تقدمها الشركة.

طريقة التسجيل في مسابقة فريش

يمكن للراغبين الاشتراك في مسابقة فريش للفوازير الرمضانية عبر الانترنت من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة التالية وهي كما يلي: