“المعاش هينزل امتى” موعد نزول المعاشات شهر أبريل بعد تطبيق الزيادة الجديدة 2024 وأماكن صرف المعاش

يرغب المتقاعدون في معرفة موعد نزول المعاشات لشهر أبريل 2024، والذي يتزامن مع نهاية شهر رمضان وقدوم عيد الفطر، وسيتم توزيع المعاشات في الأيام الأولى من أبريل مما يتيح للمتقاعدين توفير كافة احتياجاتهم خلال العيد وسنقدم في هذا المقال كافة المعلومات اللازمة حول جدول موعد نزول المعاشات لهذا الشهر.

موعد نزول المعاشات

يتساءل الكثير من المتقاعدين عن معرفة موعد نزول المعاشات لشهر أبريل والتي تأتي في وقت يتزامن مع احتفالات عيد الفطر حيث ستبدأ عملية الصرف في:

الأول من إبريل كبداية لتوزيع المعاشات.

الثاني من إبريل على التوالي كيوم ثاني للصرف.

الثالث من إبريل يعد اليوم الثالث لعملية صرف رواتب المعاشات.

الرابع من إبريل يمثل اليوم الرابع لتوزيع المعاشات.

الخامس من إبريل يعتبر اليوم الخامس للصرف.

السادس من إبريل اليوم السادس لصرف المعاشات وهو آخر يوم.

زيادة المرتبات بعد توجيهات السيسي

في إطار تحسين الظروف المعيشية للموظفين الحكوميين أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مجموعة من الإجراءات الجديدة ضمن برنامج الرعاية الاجتماعية هذه الإجراءات تتضمن زيادة في الأجور، حيث تم رفع الحد الأقصى للرواتب إلى 6000 جنيه مصري شهريًا بناءً على المستوى الوظيفي لكل موظف كما تم رفع الحد الأدنى للأجور للموظفين على الدرجة السادسة من 4000 إلى 6000 جنيه.

أماكن صرف المعاشات

يرغب عدد كبير من المواطنين في معرفة الأماكن التي يمكنهم من خلالها صرف المعاشات الخاصة بهم، حيث يوجد خيارات متعددة يمكنهم من خلالها استلام معاشاتهم والتي تشمل: