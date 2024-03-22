أقوى ماسك منزلي الموز والزبادي يخفي تجاعيد السنين ويفتح البشرة قبل العيد

ماسك الموز والزبادي يخفي تجاعيد السنين ويفتح البشرة في دقائق، ويمنح البشرة نضارة وحيوية في أسرع وقت، كما يعمل على تفتيح المناطق الداكنة بالجسم، ويزيل الترهلات والهالات السوداء من حول العين، وهو من المسكات التي أثبتت فاعليتها على البشرة بشكل رائع، حيث يعمل على توحيد لون الجلد ويخلص البشرة من التصبغات ويجعلها ناصعة البياض، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل ماسك الموز والزبادي لتبييض البشرة والقضاء على التجاعيد بكل سهولة بالمنزل.

مكونات عمل ماسك الموز والزبادي

يتكون الماسك من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهي كما يلي:-

ملعقتين من الزبادي.

نصف حبة من الموز المهروس.

ملعقة كبيرة من العسل.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك الموز والزبادي لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بخطوات بسيطة وهي كما يلي:-

نحضر طبق ونضع به الزبادي، والعسل ونمزجهم مع بعض. نقوم بإضافة الموز للخليط ونقلب حتى تمتزج المكونات مع بعضها جيداً. نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر حتى نتخلص من الأتربة والدهون. ثم نقوم بتوزيع الخليط على الوجه ويترك لمدة ساعة كاملة حتى يجف. بعد ذلك نقوم بفرك الوجه باليد بحركة دائرية حتى نساعد على إزالة الجلد الميت. نقوم بشطف الوجه بالماء الفاتر حتى نتخلص من بقايا الماسك نهائياً. نكرر وضع الماسك على الوجه ثلاث مرات في الأسبوع حتى نحصل على بشرة ناصعة البياض.

فوائد ماسك الموز والزبادي للبشرة

يحتوي الماسك على عناصر هامة مفيدة لصحة البشرة حيث يعمل الماسك على تفتيح البشرة ومنحها النعومة والحيوية التي نحتاج إليها، كما يعمل على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف والقضاء على البثور والحبوب للأبد، ويزيل التجاعيد والخطوط الرفيعة التي تجعل الوجه يبدو أكبر سناً، وبعيد للبشرة نضارتها وحيويتها بشكل مبهر.