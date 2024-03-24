بعد رفع الأسعار .. سعر أنبوبة الغاز بعد الزيادة الجديدة إبريل 2024 + التسعيرة الجديدة لأنابيب الغاز من المستودع

سعر أنبوبة الغاز بعد الزيادة الجديدة التي تم إضافتها مؤخرًا تعد أحد أهم الأمور التي تشغل الكثير من المواطنين، فالجميع يبحث عن سعر الأنبوبة رسميًا بعد تلك الزيادة في أسعار السولار والبنزين بعد القرار الصادر من لجنة تسعير البترول بشأن رفع سعر أسطوانة البوتاجاز بنسبة 33% وذلك ضمن اجتماع مسؤولي البترول، حيث أن هذا الاجتماع هو الأول خلال عام 2024 وتحركت أسعار البنزين بناء عليه بين 1 جنيه وحتى 1.5 للتر الواحد.

سعر أنبوبة الغاز بعد الزيادة

قامت لجنة تسعير المواد البترولية بأخذ أحد أهم القرارات بشأن رفع سعر انبوبة الغاز بنسبة 33% وبذلك يصبح سعرها 100 جنيه بدلا من سعرها في السابق 75 جنيه أي بزيادة تقدر بحوالي 25 جنيه وسوف تطبق هذه الزيادة الجديدة خلال الساعات القليلة المقبلة.

سعر السولار الجديدة

ارتفعت أيضًا أسعار السولار والبنزين بعد تأجيلات كثيرة ولكن مؤخرًا أعلنت الحكومة زيادة أسعار البنزين والسولار بعد عدة تأجيلات لارتفاع السعر، ولكن موخرًا أعلنت الحكومة عن الأسعار الجديدة في ظل ارتفاع كافة السلع والخدمات وكذلك ارتفاع الأسعار العالمية حيث ارتفع سعر المحروقات على مستوى العالم وأصبح الأمر يقتضي على الحكومة ضرورة رفع أسعار البنزين والسولار، قامت لجنة تسعير المواد البترولية بعرض اجتماع لها كل ثلاثة أشهر أي بمعدل عدد أربع مرات خلال العام، وكان قد وصل سعر لتر السولار الجديد طلع 10 جنيهات بدلًا من سعر 8 جنيهات و25 قرش من قبل.

سعر البنزين اليوم الجمعة

الكثير من المواطنين يرغبون في معرفة سعر لتر البنزين بعد الزيادة الجديدة وذلك بعد الاجتماع الأخير الخاص بلجنة التسعير المواد البترولية، فوصلت أسعار البنزين الجديدة اليوم الجمعة كالآتي: