جدول زيادة المرتبات 2024 || موعد نزول المرتبات شهر مارس 2024 للعاملين في جميع القطاعات

تم الإعلان عن موعد نزول المرتبات لشهر مارس، وهو حدث يترقبه الكثير من المواطنين، وجاء هذا بعد الإعلان من قبل وزارة المالية عقب قرار الرئيس بزيادة أجور العاملين في القطاع العام كجزء من مجموعة إجراءات للحماية الاجتماعية وتهدف هذه الزيادة إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وسوف يتم تطبيق الزيادات ابتداءً من مارس الحالي سنقدم لكم موعد نزول المرتبات وايضا الزيادات المتوقعة حسب كل فئة وظيفية.

موعد نزول المرتبات

وزارة المالية قد حددت جدولاً موعد نزول المرتبات لشهر مارس والذي يشمل الأيام التالية:

الخميس 21 مارس 2024 يمثل اليوم الأول لعملية الصرف.

الأحد 24 مارس 2024 يعتبر اليوم الثاني لتوزيع الرواتب.

الاثنين 25 مارس 2024 هو اليوم الثالث لصرف الرواتب.

الثلاثاء 26 مارس 2024 يعين كاليوم الرابع لهذه العملية.

الأربعاء 27 مارس 2024 يكون اخر يوم في جدول الصرف وهو اليوم الخامس.

تم ترتيب هذه الأيام لضمان توزيع الرواتب وفقاً للزيادات الجديدة المعلن عنها.

جدول زيادة المرتبات شهر مارس 2024

بداية من مارس الحالي سيشهد الموظفون في القطاع العام زيادات جديدة في أجورهم هذه الزيادات تأتي لتحسين الظروف المعيشية للموظفين الحكوميين والتي ستكون كالتالي: