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جدول زيادة المرتبات 2024 || موعد نزول المرتبات شهر مارس 2024 للعاملين في جميع القطاعات
تم الإعلان عن موعد نزول المرتبات لشهر مارس، وهو حدث يترقبه الكثير من المواطنين، وجاء هذا بعد الإعلان من قبل وزارة المالية عقب قرار الرئيس بزيادة أجور العاملين في القطاع العام كجزء من مجموعة إجراءات للحماية الاجتماعية وتهدف هذه الزيادة إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وسوف يتم تطبيق الزيادات ابتداءً من مارس الحالي سنقدم لكم موعد نزول المرتبات وايضا الزيادات المتوقعة حسب كل فئة وظيفية.
موعد نزول المرتبات
وزارة المالية قد حددت جدولاً موعد نزول المرتبات لشهر مارس والذي يشمل الأيام التالية:
- الخميس 21 مارس 2024 يمثل اليوم الأول لعملية الصرف.
- الأحد 24 مارس 2024 يعتبر اليوم الثاني لتوزيع الرواتب.
- الاثنين 25 مارس 2024 هو اليوم الثالث لصرف الرواتب.
- الثلاثاء 26 مارس 2024 يعين كاليوم الرابع لهذه العملية.
- الأربعاء 27 مارس 2024 يكون اخر يوم في جدول الصرف وهو اليوم الخامس.
- تم ترتيب هذه الأيام لضمان توزيع الرواتب وفقاً للزيادات الجديدة المعلن عنها.
جدول زيادة المرتبات شهر مارس 2024
بداية من مارس الحالي سيشهد الموظفون في القطاع العام زيادات جديدة في أجورهم هذه الزيادات تأتي لتحسين الظروف المعيشية للموظفين الحكوميين والتي ستكون كالتالي:
- الموظفون على الدرجة السادسة يتقاضون رواتب تصل إلى ٦٠٠٠ جنيه.
- بينما موظفون في الدرجة الخامسة سيحصلون على ٦٥٠٠ جنيه.
- العاملون في الدرجة الرابعة يتلقون ٧٠٠٠ جنيه كرواتب لهم.
- بالنسبة للدرجة الثالثة ستكون الرواتب ٧٥٠٠ جنيه.
- الموظفون في الدرجة الثانية يتقاضون ٨٠٠٠ جنيه.
- الرواتب للدرجة الأولى سترتفع إلى ٨٢٠٠ جنيه.
- المديرون العامون سيحصلون على ٩٢٠٠ جنيه.
- الأجور للدرجة العالية ستصبح ١٠٢٠٠ جنيه.
- وأخيرًا الدرجة الوظيفية الممتازة ستشهد رواتب تصل إلى ١٢٢٠٠ جنيه.