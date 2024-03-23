تردد قناة وناسه Wanasah الفضائية للأطفال على النايل سات 2024

تؤكد العديد من الدراسات على أن وسائل الإعلام المرئية تترك العديد من الآثار على الأطفال، مما يؤثر ذلك على تنشئتهم الإجتماعية وسلوكهم، لهذا تُقبل الأسر العربية على استقبال القنوات الهادفة التي يشاهدها أطفالهم، ومن هذه القنوات قناة وناسه الفضائية، حيث تقدم محتوي هادف من الموسيقى والبرامج الشيقة التي تناسب احتياجات الطفل، وفي هذا المقال سنتعرف على تردد القناة وخطوات استقبالها.

تردد قناة وناسه الفضائية للأطفال

تقدم قناة وناسه مجموعة من الأغاني والموسيقى التى يستمتع بها الأطفال، بالإضافة إلى المحتوي الذي ينمي سلوك الطفل بشكل غير مباشر، لهذا يمكن لأولياء الأمور استقبال القناة عبر التردد التالي:

اسم القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب النايل سات 11430 27500 عمودي

خطوات استقبال تردد قناة وناسه

إن الإهتمام بتربية الأبناء وتقديم الوسائل الهادفة لهم منذ الصغر هو الأساس الأول في إنتاج جيل صالح يخدم دينه ووطنه، لهذا تسعى الأسر جاهدة لتقديم المحتوى الهادف من البرامج والقنوات لتنميتهم، وتعد قناة وناسه من القنوات ذات الشعبية في هذا الإطار حيث تقدم محتوي ممتع للأطفال، ويمكن استقبال تردد قناة الأطفال عبر القيام بالخطوات التالية:

الضغط على زر القائمة الموجود في ريموت الريسيفر.

اختيار التركيب.

الضغط OK

إدخال الرقم السري المكون من أربعة أصفار.

الدخول بعد ذلك على قائمة الترددات.

اختيار إضافة التردد الخاص بقناة وناسه.

تحديد القمر الصناعي النايل سات لضبط تردد القناة عليه.

إدخال التردد والمعلومات المطلوبة (الاستقطاب، معدل الترميز، معامل تصحيح الخطأ).

اضغط على زر البحث.

انتظر حتى ينتهي البحث.

اضغط احفظ.

أناشيد قناة وناسه

تهدف قناة وناسه إلى غرس القيم الإيجابية عن طريق برامجها وأناشيدها الهادفة والممتعة التي تجذب الأطفال وتساعدهم على اكتساب المهارات، ومن هذه الأناشيد الجميلة ما يلي: