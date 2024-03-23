بعد زيادة سعر البنزين .. كم سعر رغيف العيش الجديد؟ وهل سيتم رفع أسعار المواد التموينية والعيش 2024؟ شوف الإجابة

سعر رغيف العيش الجديد، يتساءل العديد من المواطنين على أسعار السلع التي نحتاج إليها لك يوم، ومن ضمن تلك السلع الهامة هو رغيف العيش، حيث أن هناك بعض الأخبار التي قد انتشرت بين الناس بخصوص زيادة سعر رغيف العيش، وهذه الأخبار كانت نتيجة لارتفاع سعر البنزين والسولار، فسنتعرف اليوم في هذا المقال عن جميع التفاصيل الخاصة بسعر رغيف العيش وارتباطه بارتفاع سعر البنزين والسولار.

سعر رغيف العيش الجديد

يقوم المواطنون بالبحث عن مصداقية جميع الأخبار الجديدة التي قد انتشرت اليوم، حيث أن تلك الأخبار تتحدث عن سعر رغيف العيش وما إذا كان ارتفع أم لا، حيث أنه قد تم الإعلان عن التسعيرة الجديدة التي تخص سعر البنزين والسولار، فلهذا يتساءل المواطنون عن سعر رغيف العيش الجديد الذي قد يتأثر بارتفاع سعر البنزين والسولار، ولهذا فإن الحكومة المصرية قد قامت بتوضيح هذا الأمر وقامت بالإعلان عن أن سعر رغيف العيش مازال قروش، وهو رغيف العيش المدعم، فقد تم تثبيت سعره بالنسبة للغلاء المحيط به، وهذا يجعل الحكومة تتحمل فرق الزيادة على أن تُضيفها على الشعب، فإرتباط العيش بالبنزين والسولار كبير، حيث أن جميع الأفران التموينية الخاصة بالعيش تعتمد على الوقود حيثما كان البنزين أو السولار.

ارتفاع سعر البنزين

قد تم الإعلان عن التغييرات الجديدة في أسعار البنزين والسولار في الأسواق الخاصة بالنفط العالمي، فبناءً على تلك التغيرات قد زادت أنبوبة البوتاجاز إلى 100 جنيه بعدما كانت تصل إلى 75 جنيه، كما أن سعر البنزين قد ارتفع بمقدار جنيه واحد لكل رقم، أما السولار فقد ارتفع سعره إلى 10 جنيه بعدما كان 8 جنيه فقط.