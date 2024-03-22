“هُنــــــــا ur.gov.iq“ استمارة التسجيل في تعينات مجلس الخدمة الاتحادي ملاك دوائر الدولة والقطاع العام بالعراق 2024 والشروط والمستمسكات المطلوبة

أعلن مجلس الخدمة الاتحادي بدولة العراق عن توفير تعيينات جديدة على ملاك دوائر الدولة والقطاع العام، وأكد المجلس أن التعينات تخص فئة الاوائل في الجامعات وحملة الشهادات العليا، وطالب المجلس كافة الراغبين في التقديم على تلك التعيينات بضرورة ملء الاستمارة الالكترونية وتحضير جميع الأوراق المطلوبة للتعيين، تابعوا معي هذا المقال لمزيد من التفاصيل.

استمارة التسجيل في تعينات مجلس الخدمة الاتحادي ملاك دوائر الدولة والقطاع العام بالعراق 2024

أكد مجلس الخدمة العامة الاتحادي أن اطلاق الاستمارة الالكترونية للتسجيل في التعيينات سيبدأ يوم السبت الموافق ال 23 من شهر مارس لعام 2024 ومن المقرر أن يستمر لمدة 21 يوم، كما أكد المجلس أن التقديم سيكون عبر الموقع الرسمي الخاص بالمجلس والذي يمكنكم الدخول إليه من خلال هذا الرابط.

الشروط المطلوبة للقبول في تعينات مجلس الخدمة الاتحادي

حدد مجلس الخدمة الاتحادي عن وجود بعض الشروط اللازمة للقبول في تعينات ملاك دوائر الدولة والقطاع العام، الشروط هي:-

لابد أن يكون المتقدم ضمن فئة حاملي الشهادات العليا والي تتضمن الماجستير والبكالوريوس والدبلوم والدكتوراه.

لابد أن يمتلك المتقدم مستكملا لكافة إجراءات تحديث البيانات بالإضافة الى امتلاكه كودات مفعلة.

لابد أن يكون المتقدم من الفئات المشمولة بالقانون رقم 57 والصادر عام 2017 والذي يتضمن أحكام قانون تشغيل حملة الشهادات العليا.

لابد أن يمتلك المتقدم قيد وظيفي.

المستمسكات المطلوبة من أجل التقديم على تعينات مجلس الخدمة الاتحادي

يجب على الراغب في التقديم إحضار المستمسكات التالية:-