للهواتف الضعيفة.. كيفية تحميل ببجي لايت pubg lite النسخة الأصلية على الجوال والكمبيوتر بضغطة واحدة

ألعاب قتالية غزت الواقع في الفترة الأخيرة، ومن أشهر تلك الألعاب على الإطلاق هي لعبة ببجي، حيث تمتلك اللعبة عدد كبير من المستخدمين، لكن يواجه البعض صعوبة في تحميل اللعبة بسبب سعة تخزينها الكبيرة، ولهذا تم طرح لعبة ببجي لايت التي لا تحتاج إلى سعة تخزين كبيرة، لذا حتى تتمكن من تحميل اللعبة يجب تنفيذ بعض الخطوات الهامة التي تساعدك في تثبيت اللعبة على الهاتف أو على جهاز الكمبيوتر؛ ولهذا يجب عليك اتباع السطور القادمة.

خطوات تحميل ببجي لايت

تعد خطوات التحميل الخاصة بلعبة ببجي بسيطة للغاية، لكن عليك بمعرفة نوع هاتفك سواء كان أندرويد او آيفون، لذا في حال أن الهاتف أندرويد عليك باتباع الآتي:

أولا عليك بالتوجه إلى تطبيق جوجل بلاي.

ثم عليك البدء بالبحث عن اسم اللعبة من خلال التوجه إلى أيقونة البحث التي تتواجد في أعلى الشاشة.

قم بتدوين اسم اللعبة بصورة صحيحة حتى تظهر النتيجة المرغوبة.

قم بالضغط على زر تحميل اللعبة وانتظر قليلا حتى تنتهي عملية التحميل.

قم بفتح جميع الأذونات حتى تتمكن من تشغيل اللعبة.

خطوات تحميل لعبة ببجي لايت على الكمبيوتر

يمكن تحميل لعبة ببجي لايت على أجهزة الكمبيوتر المختلفة، ويرغب الكثير في ذلك بسبب كبر الشاشة وبعض المميزات الأخري، لذا لكي تتمكن من تثبيت اللعبة على الكمبيوتر قم باتباع الآتي: