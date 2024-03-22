“الوجبة السابعة” كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 عموم محافظات العراق

أثارت الوجبة الساعة من الرعاية الاجتماعية جدلاً كبيرًا في مختلف محافظات العراق، خاصة بعد أن تأخرت عن الوجبات الماضية، ووفقًا لتوجيهات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فإن الوجبة الجديدة تشمل نحو 400 أسرة عراقية قاموا بالتقديم على هذه الوجبة التي تُساهم بشكل كبير في توفير حياة كريمة ودعم ملائم لجميع الأفراد المتقدمين، ويمكن الإطلاع على الوجبات إلكترونيًا كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

كيفية الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

تتمثل أهم خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين في الوجبات الأخيرة من الرعاية الاجتماعية بالعراق، كما يلي:-

أن تقوم بالذهاب إلى منصة مظلتي الرسمية.

بعد ذلك يُرجى إدخال اسم المستفيد ورقم الهوية الساري.

بعد ذلك يتم القيام بإختيار الوجبة والمحافظة.

وعليه يُرجى إدخال جميع المعلومات الخاصة بالمتقدم.

الضغط على زر “بحث”.

لتتمكن مباشرة من عرض جميع التفاصيل المتعلقة بالدفعة والوجبة الجديدة من الرعاية الاجتماعية.

عرض الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية

تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بمراجعة دقيقة لجميع الطلبات المقدمة والخاصة بطلب الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق، ومن ثم يتم رصد كافة الأسماء التي تنطبق عليهم شروط وضوابط الحصول على الدعم المالي المقدم من قبل الحكومة العراقية، مع مراعاة بأنه في حالة إذا لم ينطبق على المتقدم هذه الشروط سيتم استبعاده من الحصول على الدعم بشكل مباشر، وتكون الأولية للفئات الأقل دخلاً بجميع المحافظات.