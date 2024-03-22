لينك مباشر.. pdf اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي في جميع المحافظات

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، حالة من القلق والترقب يعيشها جميع المواطنين في انتظار الاعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 التي لم يتم تحديد موعد رسمي للكشف عنها حتى تلك اللحظة، حيث تقدم وزارة العمل يد العون للاسر الفقيرة والطبقات الكادحة والاولى بالرعاية كالارامل والايتام والمطلقات، وخلال السطور القادمة سنعرف على طريقة الاستعلام عن كشوف المشمولين.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

ونقدم لكم طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 وتحميل الكشوف على جهازك في أقل من دقيقة بعد أن يتم صدور بيان رسمي بالاسماء واعتمادها من قبل السيد الوزير، فقط قم باتباع تلك الخطوات:

يتم الدخول من خلال منصة مظلتي أو عبر منصة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق. يتم الضغط على زر الخدمات الإلكترونية. يتم تحديد أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024. من القائمة المنسدلة التي أمامك قم باختيار رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها. قم باختيار اسم المحافظة القاطن بها المتقدم “نينوي، البصرة، كربلاء، النجف، صلاح الدين،…”. قم بادخال البيانات الشخصية الخاصة بالمتقدم بشكل صحيح. الآن ادخل رقم الهوية الوطنية لك في المكان المخصص له. اضغط على كلمة الاستعلام. اضغط على كلمة تحميل كشوف المستفيدين pdf على جهازك.

شروط الحصول على راتب الرعاية الاجتماعية 2024

فيما تم اقرار شروط الحصول على راتب الرعاية الاجتماعية 2024 من قبل وزارة العمل العراقية فور اطلاق البرنامج، حيث يتم التأكد من توافر كافة الشروط بالمتقدم في جميع انحاء العراق قبل الصرف، وتلك الشروط هي: