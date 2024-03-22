طريقة حجز موعد البطاقة الوطنية بالعراق 2024 ورابط الحصول علي البطاقة الموحدة

تعد البطاقة الوطنية من بالعراق من أهم الأمور التي يتم الانشغال بها في الوقت الحالي من قبل جميع المواطنين وذلك بسبب أهمية البطاقة الوطنية بالنسبة للجميع والتي يمكن من خلالها السفر إلى بعض الدول المحددة لذلك قامت وزارة الداخلية قامت بالإعلان عن بعض التفاصيل المتعلقة بالحجز والتي يمكن من خلالها لجميع المواطنين إتمام التسجيل والحجز بسهولة، وفي السطور القادمة من مقالنا سوف نعرض رابط حجز موعد البطاقة الوطنية وخطوات الحجز الصحيحة لعام 2024.

طريقة حجز موعد البطاقة الوطنية بالعراق 2024

توجد بعض الخطوات الهامة التي يمكن من خلالها الحجز الإلكتروني للبطاقة الموحدة 2024 والتي تم التصريح بها من قبل وزارة الداخلية التي تتضح فيما يلي:

في البداية عليك الدخول علي الموقع الرسمي لمديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة.

تركيز الانتباه على الخدمة المُعروضة على الصفحة الرئيسية.

ستجد في الجزء السفلي من الصفحة “خيار الحجز الإلكتروني”، قم بالنقر عليه.

يجب كتابة الاسم الكامل مع اسم الأب والجد وتحديد اللقب.

قيد كافة أفراد الأسرة الأكبر من 12 عاما.

سيطلب منك الموقع إدخال رقم هاتفك، يُرجى كتابته بدقة وتأكيد عدم وجود أخطاء.

تعبئة جميع المعلومات الضرورية لاستكمال الاستمارة.

اختار الوقت الذي يتناسب معك من الأوقات المتاحة.

موعد حجز البطاقة الوطنية الموحدة

الهوية الوطنية الموحدة ضرورية لكل مواطن عراقي، وتعد البطاقة الشخصية الرسمية في البلاد، تهدف إلى توفير هوية موحدة لكل مواطن عراقي ولد من أم وأب عراقيين، يوصى بحجز موعد في إدارة البطاقة الوطنية الموحدة في 8.00 ة صباحا لتفادي اكتمال العدد المطلوب لذلك اليوم. ويُستثنى من الحجز الإلكتروني الحالات التي تتطلب تأشير (وفاة، زواج، بيان ولادة، طلاق). يمكن الحجز للتسجيل للمرة الأولى وللوقعات الحياتية.

المستمسكات المطلوبة للحصول على البطاقة الوطنية