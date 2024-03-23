تحويل الرسالة الصوتية الي نص مكتوب في الواتس اب .. مش هتحتاج تطبيقات تانية!!

تصل لنا رسائل صوتية ونرغب في الاستماع إليها ولكن ربما الوقت لا يكون مناسب سواء في العمل او الشارع او مكان مزدحم، لذلك لذا يبحث الملايين عن طريقة تحويل الرسالة الصوتية إلى نص مكتوب في الواتس اب حتى نتمكن من متابعة الرسائل الصوتية حتى في الاجتماعات وفي حالة الزحام والأوقات التي لا تريد ان يسمع غيرك رسائلك الصوتية، لمزيد من التوضيح تابعوا السطور الآتية.

تحويل الرسالة الصوتية الي نص مكتوب في الواتس اب

يمكنك استخدام طريقة تحويل الرسالة الصوتية إلى نص مكتوب في الواتس اب بدلًا من كتابة الرسائل يدويًا أو الاتصال بشخص ما، تستطيع تفعيل ميزة الكتابة بالصوت على واتساب من خلال ما يلي:

ابدأ بفتح تطبيق واتساب لإرسال رسالة.

حدّد الدردشة مع الشّخص الذي تريد إرسال الرسالة إليه.

في شريط الرّسالة، اضغط على رمز الميكروفون الموجود على الجانب الأيمن من لوحة المفاتيح لتحويل رسالتك الصّوتية إلى نص.

تحدّث لنطق رسالتك، وستظهر على الشّاشة بشكل كتابي. هذا كلّ ما تحتاج إلى القيام به لاستخدام التّحويل الصّوتي لإرسال رسالتك.

طريقة تحويل الرسائل الصوتية في الواتس اب إلى مكتوبة في الأندرويد

تستطيع تحويل الرسالة الصوتية إلى نص مكتوب في الواتس اب وعرضها على هواتف الأندرويد، لكن ستحتاج إلى تثبيت تطبيق يسمى “Transcriber for WhatsApp”، ثم اتبع الخطوات الآتية لتثبيت واستخدام التطبيق كما يلي: