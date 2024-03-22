عربي و دولي
اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة منصة مظلتي pdf | دخول اسماء المستحقين الدفعة السابعة spa gov iq
اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة منصة مظلتي pdf | دخول اسماء المستحقين الدفعة السابعة spa gov iq
اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة هو ما يبحث عنه الكثير من المواطنين في العراق وذلك للحصول على الدعم المادي الذي عملت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتوفيره للمواطنين المحتاجين داخل العراق وعملت الوزارة في تلك الآونة على مراجعة جميع الأسماء بشكل جيد حتى يتم توفير ذلك الدعم لمن يحتاج إليه وسوف نوضح اهم التفاصيل الخاصة بأسماء المشمولين من خلال المقال التالي.
شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة
يمكن أن يتم الحصول على اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة وزارة العمل من خلال عدة شروط وهي.
- أولا يجب أن يكون الشخص عراقي الجنسية.
- يجب أن لا يقل عمره عن 18 عام
- يجب أن لا يزيد عمره عن 60 عام.
- للنساء العراقيات يجب أن لا يقل عمرها 15 عام ولا يزيد عن 55 عام.
- يجب أن يكون الدخل الشهري محدود ولا يزيد عن مانع الصرف.
- يجب أن يكون المتقدم لديه أسرة مكونة من عدة أفراد لا تقل عن أربعة أفراد.
- للحصول على ذلك الدعم يجب توفر جميع الشروط.
- يجب التقديم الإلكتروني قبل الحصول على الدعم.
طريقة الحصول على اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة
بحث الكثير من المواطنين العراقيين على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الخاصة بهم ويمكن الحصول على أسمائها من خلال منصة مظلتي وهي أحد المنصات التي تم إطلاقها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، و سوف نوضح لكم خطوات الحصول على أسماء المشمولين من خلال التالي.
- أولا يكون يقوم المواطن بالدخول على منصة مظلتي.
- يضغط على خدمة استعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية.
- يقوم بفتح النموذج.
- يعمل على إدخال جميع البيانات الخاصة به.
- ينقر على كيفية الاستفسار عن النتيجة.
- يحدد الوجبة وهي الوجبة السابعة.
- يكتب اسم المحافظة التابع لها.
- سوف يلاحظ عرض جميع أسماء المشمولين، يمكن أن يقوم بطبع تلك الأسماء.