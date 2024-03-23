“سؤال النهاردة إيه؟” .. شوف جوايز فوازير FRESH وخطوت الاشتراك في مسابقة فريش مع روبي ودينا

جوايز فوازير FRESH مع الساعات الأولى من اليوم الأول لشهر رمضان المبارك وقد خلقت مسابقة فرش حالة من الجدل، بين جموع الجماهير والمتابعين في كل المدن المصرية ومن مختلف الفئات العمرية، وتدور الفواتير حول أسئلة عن البلاد التي تقوم شركة فريش بتصدير الأجهزة إليها في الأسواق الخارجية، ومن المقرر أن يتم اختيار خمسة أفراد للفوز بجوائز فوازير FRESH.

جوايز فوازير FRESH

اختارت شركة فريش الإعلان عن منتجاتها بطريقة مبتكرة وجديدة عن الطرق الأخرى المالوفة وسط باقي الشركات، وتعد فكرة الفوازير أو المسابقات من أكثر الطرق التي تجذب انتباه المشاهد لأنها تحمل ألغاز وإجابات غامضة عن الأسئلة التي تطرح على المشاهد، وقد استطاعت شركة فريش أن تحفر إسما لها في السوق المصري والعالمي منذ انطلاقها، حيث جودة الأجهزة الكهربائية مع الحفاظ على السعر الذي يكون في متناول الجميع.

هذا بجانب توفير خدمات ما بعد البيع وهي الصيانة من خلال الاعتماد على فريق مدرب منتشر في كل المحافظات، وقد أكدت الإعلانات التي يتم إذاعتها عدة مرات في اليوم الواحد أن الفائز في المسابقة سوف يحصل على خمسة أجهزة من انتاج شركة فريش على أن يتم اختيار خمسة أفراد للفوز بأفضل الهدايا القيمة التي لم يسبق الفوز بها في أي مسابقة سابقة.

إجابات أسئلة فوازير FRESH

تقدم فوازير المسابقة كل من النجمة روبي بالتعاون مع النجمة دينا الشربيني حيث الأداء الغنائي المتميز، وقد بدأت المسابقة العاشر من رمضان ويتم الإعلان كل يوم عن دلائل تشير إلى إحدى الدول التي تصدر إليها فريش حول العالم وعددهم الإجمالي 92 دولة، وحتى الآن تم تقديم حلقتين من الفواتير كما يلي.