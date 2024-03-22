جربتي تعمليه قبل كدة! أحلي معمول ممكن تصنيعه لأولادك وتفرحيهم

إحدى حلويات العيد الشهيرة التي تحظى بتوافق الآراء وتجدها في كل بيت هي الكعك المحشو بالتمر الذي يتمتع بطعم شهي وبساطة في التحضير، مع نكهة جميلة ومميزة كما أنه يحشو بحشوات متنوعة مثل القشطة أو التمر أو المكسرات، ويتميز بعجينته الهشة والناعمة ويقدم في المناسبات السعيدة كالأعياد وهو من الحلويات الجذابة للجميع يمكن صنعه في المنزل بكل بساطة بوصفة تحقق النجاح وبتكلفة اقتصادية.

طريقة عمل المعمول بالعجوة السعودي

المعمول هو من ألذ حلويات العيد يمكن إعدادها بيسر من المنزل، والطريقة موثوقة وبسيطة باستخدام المكونات الآتية:

المكونات لعمل المعمول

المعمول هو واحد من أشهى حلويات عيد الفطر, التي يسهل تجهيزها داخل المنازل، وطريقتها موثوقة ولا تتطلب جهدًا كبيرًا، وذلك باستخدام المكونات الآتية.

½ كيلو معجون تمر.

1 ملعقة كبيرة سمن.

½ كيلو دقيق.

رشة ملح.

1 ملعقة صغيره محلب أو ريحه كحك.

½ كوب سمن بدرجة حرارة الغرفة.

¼ كوب زبدة أو زيت حسب رغبتك.

2 ملعقة عسل أبيض.

½ كوب سكر.

½ كوب ماء.

طريقة التحضير والتقديم

سنتبع إجراءات ميسرة وسريعة لإعداد المعمول السعودي بالتمر وتتمثل هذه الخطوات في الآتي.