“عدى الـ200 جنيه!!”.. اسعار كحك العيد 2024 “السادة، المحشو” في جميع المحلات وهنا ستجده بخصم أكثر من 20%!!

اسعار كحك العيد 2024، الالاف من المواطنين يبحثون عن اسعار كحك العيد 2024 بالتزامن مع اقتراب حلول عيد الفطر حيث يعد كحك العيد سمة مميزة لتلك المناسبة، كما أنه من الحلويات التي يعشقها الكبار والصغار والتي يمكن تناولها كوجبة خفيفة مع الشاي أو المشروبات الباردة، ومن خلال السطور القادمة سنقدم لكم اسعار كحك العيد 2024 في جميع محلات الحلويات بكافة أنواعه.

اسعار كحك العيد 2024

وقد شهدت اسعار كحك العيد 2024 هذا العام ارتفعت بشكل ملحوظ بالتزامن مع ارتفاع اسعار المواد الخام المستخدمة في صنعه، حيث تخطى سعر الكيلو حاجز الـ200 جنيه في كافة المحلات، واليكم قائمة اسعار الكحك:

علبة كحك العيد المشكل (16) قطعة بسعر 125 جنيه مصري.

علبة كحك العيد المشكل (32) قطعة بسعر 240 جنيه مصري.

علبة كحك العيد السادة وزن كيلو بسعر 250 جنيه مصري.

علبة كحك العيد مشكل وزن كيلو ونصف بسعر 370 جنيه مصري.

علبة كحك علبة كحك العيد مشكل وزن 2 كيلو بسعر 480 جنيه مصري.

علبة كحك العيد مشكل وزن 2 كيلو ونصف بسعر 600 جنيه مصري.

علبة كحك العيد مشكل وزن 3 كيلو بسعر 740 جنيه مصري.

علبة كحك العيد مشكل وزن 4 كيلو بسعر 1050 جنيه مصري.

علبة كحك العيد مشكل وزن 5 كيلو وربع بسعر 1300 جنيه مصري.

علبة كحك العيد مشكل وزن 6 كيلو بسعر 1900 جنيه مصري.

اسعار كحك العيد المحشو

علبة كحك العيد عجمية 16 قطعة بسعر 120 جنيه مصري.

علبة كحك العيد عجمية 32 قطعة بسعر 230 جنيه مصري.

علبة كحك العيد عين جمل 16 قطعة بسعر 150 جنيه مصري.

علبة كحك العيد عين جمل 32 قطعة بسعر 290 جنيه مصري.

علبة كحك العيد فستق 16 قطعة بسعر 170 جنيه مصري.

علبة كحك العيد فستق 32 قطعة بسعر 330 جنيه مصري.

علبة كحك العيد ملبن 16 قطعة بسعر 120 جنيه مصري.

علبة كحك العيد ملبن 32 قطعة بسعر 230 جنيه مصري.

ويمكنك شراء كحك العيد من منافذ وزارة الزراعة حيث أعلن سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للمتابعة عن بدء طرح كحك العيد بتخفيضات تصل إلى 40% بمنافذ الوزارة بداية من منتصف الشهر الجاري، كما سيتم توفير كافة مستلزمات العيد.