بسكويت العيد اللذيذ.. مكونات وطريقة تحضير بسكوت العيد بألذ طعم

تعتبر البسكويت من أشهى وألذ واغنى الحلويات التي يمكن تحضيرها في المنزل، وخاصة خلال فترة الأعياد والاحتفالات، فهي تعكس الجو الاحتفالي اللذيذ وتضيف لمسة من السعادة والفرح لجميع أفراد الأسرة، ومن بين أنواع البسكويت التي تحظى بشهرة كبيرة في العيد هو بسكويت العيد، الذي يعتبر من التقاليد الشهيرة في البلاد العربية، وفي هذا المقال، سنقدم لكم طريقة عمل بسكويت العيد في المنزل بطريقة سهلة ومقنعة، ويمكنكم تحضيرها مع الأطفال والاستمتاع بلحظات مميزة ومرحة خلال صنع هذه الحلوى اللذيذة.

مكونات بسكويت العيد

3 أكواب من الطحين

1 كوب من الزبدة

1 كوب من السكر

2 بيض

1 ملعقة كبيرة من مسحوق الخبز

1 ملعقة صغيرة من فانيليا

رشة ملح

طريقة التحضير

في وعاء كبير، اخلطي الزبدة الناعمة مع السكر حتى تحصلي على خليط ناعم ومتجانس. أضيفي البيض واستمري في الخلط جيدًا. ثم أضيفي الطحين ومسحوق الخبز والفانيليا ورشة الملح، واستمري في العجن حتى تحصلي على عجينة متماسكة. اتركي العجينة ترتاح لمدة نصف ساعة في الثلاجة. بعد ذلك، قومي بفرد العجينة بسمك رفيع واستخدمي قوالب الكوكيز لقطعها على شكل دوائر أو أشكال مختلفة. ضعي القطع على صاج مبطن بورق الزبدة وادخليها إلى فرن محمى على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 10-15 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون. اتركي البسكويت ليبرد تمامًا قبل تقديمه.

بسكويت العيد

بهذه الطريقة البسيطة والسهلة، يمكنكم تحضير بسكويت العيد في المنزل والاستمتاع بنكهتها الشهية مع العائلة والأصدقاء، ستكون هذه الحلوى هدية مثالية في المناسبات والأعياد، وستضفي جوا من البهجة والفرح على الجميع، ابدأوا بتحضيرها اليوم وتمتعوا بلذة العيد بأطيب الحلويات المحضرة بحب واهتمام في منزلكم.