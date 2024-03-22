أحلى أغاني مع لولو والنونو في رمضان.. تردد قناة وناسة أطفال الجديد 2024 لعرض أفضل الأغاني وأجمل الأناشيد

اشترت قناة وناسة أطفال بين ملايين الأطفال بتقديمها إلى محتوى طفولي مميز يعشقه الكبار والصغار، نظرًا لكم البرامج التي تقوم بتقديمها ما بين الترفيهي والتعليمي والتثقيفي، وغيرها من البرامج والأفلام المتنوعة التي حازت على إعجاب ملايين الأطفال في شتى أنحاء دول العالم.

تردد قناة وناسة أطفال 2024 النايل سات

قناة وناسة أطفال على القمر الصناعي النايل سات، جاء كما في البيانات التالية:-

القمر الصناعي هو النايل سات.

التردد الخاص بالقناة يكون 11470.

معامل الترميز لقناة وناسة يكون 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 5/6.

تردد قناة وناسة 2024 العرب سات

ويمكنك مشاهدة قناة وناسة أطفال على القمر الصناعي العرب سات، كما في البيانات الأتيه:-

القمر الصناعي يكون العرب سات.

التردد يكون 11270.

معامل الترميز فهو 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 3/4.

خطوات استقبال قناة وناسة أطفال على النايل سات وعرب سات

هناك بعض الخطوات الهامة التي يُرجى اتباعها للقيام بتنزيل قناة وناسة أطفال على العرب سات والنايل سات، وفقًا لما يلي:-