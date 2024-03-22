ياسعدكم وهناكم .. رسميا بشرى سارة للموظفين دخل إضافي من مرتبات الشهر القادم 1200 جنيه .. ليالي رمضان السعيدة !!

وضع وزير المالية، الدكتور محمد معيط، قرار رقم ٩١ لعام ٢٠٢٤ حيز التنفيذ لتوزيع رواتب شهر مارس للموظفين الحكوميين متضمنة الزيادات التي أمر بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن مجموعة تدابير الوقاية الاجتماعية المتميزة التي تم إقرارها مؤخرًا وتم إصدار تشريع لتسريع منح العلاوات السنوية للأفراد الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وتقديم علاوة غير اعتيادية للأشخاص غير الخاضعين له، إلى جانب زيادة في الحافز الإضافي وهذا القرار يشمل الأنظمة التي تحكم كيفية إعطاء العلاوات المتكررة والمميزة وكذلك المكافآت التشجيعية الإضافية.

صرف مرتبات شهر مارس بالزيادات الجديدة 2024

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية أنه بداية من راتب شهر مارس الجاري، سيتم توزيع العلاوة السنوية للعاملين الذين يخضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية، والتي قد تم رفعها لتكون ١٠٪ من المرتب الوظيفي لكل فرد فيهم اعتباراً من يوم ٢٩ من فبراير الماضي، مع تحديد الحد الأدنى للزيادة بقيمة ١٥٠ جنيهاً مصرياً شهرياً دون تحديد حد أعلى هذه الزيادة تعتبر جزءا من الأجر الوظيفي للموظف ابتداء من الأول من مارس الجاري كما سيحصل العاملون في الدولة، الذين لا تشملهم تعليمات قانون الخدمة المدنية، على علاوة طارئة بنسبة ١٥٪ من الأجر الأساسي لكل فرد فيهم حسب الأجور المسجلة في تاريخ ٢٩ فبراير الماضي، مع تحديد الحد الأدنى للزيادة بـ ١٥٠ جنيهاً مصرياً شهريا دون تحديد حد أعلى.

زيادة مرتبات الموظفين 2024

تحدث الوزير حول إطلاق زيادة في الحوافز المالية الإضافية للموظفين منذ شهر مارس الجاري، حيث سيستفيد منها الموظفون الذين يخضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية وأولئك غير المشمولين به هذه الزيادة ستكون بمبالغ محددة، بحيث تبلغ 500 جنيه للعاملين في الدرجة السادسة، و550 جنيهاً للدرجة الخامسة، و600 جنيه للدرجة الرابعة، و650 جنيهاً للدرجة الثالثة، و700 جنيه للدرجة الثانية، و750 جنيهاً للدرجة الأولى، و800 جنيه لمن يشغلون وظيفة مدير عام، و850 جنيهاً للدرجة العالية، و900 جنيه للدرجة الممتازة أو ما يعادلها. وسيحق لمن يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ الاستفادة من هذه الزيادة، والتي ستُعتبر جزءًا من الأجر التكميلي أو الأجر المتغير للموظفين كما صرح الوزير بأن الزيادات الإجمالية الدنيا المحددة لموظفي الدولة تبدأ من ألف جنيه شهرياً لمن هم على الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، وترتفع إلى 1100 جنيه لأفراد الدرجات الثالثة والثانية والأولى، وتصل إلى 1200 جنيه بالنسبة لمن يشغلون درجات المدير العام وما فوق.