إليكم مواقع التسجيل في حملة حج الراجحي المجانية لموسم حج 1445 هـ وشروط التقديم

الآن يتاح التسجيل في حملة حج الراجحي 1445 المجانية، حيث تم الإعلان عن فتح باب التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج للعام الحالي، يمكن التسجيل في الحملة بشكل مجاني عبر المنصة الإلكترونية المخصصة ومن خلال المكاتب المعتمدة في جميع المحافظات السعودية، تتيح الحملة إمكانية أداء فريضة الحج مجاناً للمواطنين في المملكة العربية السعودية، مع فرض شروط معينة للتأهل، في حال الموافقة على الطلب، يمنح المتقدم رحلة الحج مجاناً، وإليكم التفاصيل.

صفحة حملة الراجحي تنفي الشائعات وتعلن عن الجهات المعتمدة

كانت في السابق توجد أخبار متضاربة حول فتح باب التسجيل في حملة حج الراجحي المجانية، لكن تم نفي هذه الشائعات بشكل رسمي، أكدت الصفحة الرسمية للحملة أنها المصدر الوحيد لإعلان مواعيد التسجيل، ولكن قبل وقت قليل، نشرت الصفحة تحديثاً يؤكد بدء التسجيل في حملة الحج المجانية ابتداءً من اليوم الخميس 11 رمضان 1445هـ (21 مارس).

يمكن الآن عبر المنشور التالي الوصول إلى رابط تقديم طلب التسجيل في حملة حج الراجحي 1445، لمعرفة مواقع التسجيل في جميع مناطق المملكة العربية السعودية والتواصل مع المكاتب المعتمدة.

"تحديث" متابعينا الكرام يسعدنا استقبال طلبات الحج لعام 1445هـ

ابتداءً من يوم الخميس الموافق 11 رمضان إلى 21 رمضان من خلال الجهات الخيرية المعتمدة بالرابط التالي:https://t.co/xd9GkEjAZi ولمعرفة الشروط:https://t.co/k0Sgl5McZc "التسجيل مجاني وبلا مقابل مالي" — حملة الراجحي (@alrajhihaj) March 21, 2024

ما هي شروط التسجيل في حملة حج الراجحي المجانية لموسم حج 1445 هـ؟

القائمون على حملة حج الراجحي وضعوا مجموعة من الشروط للتسجيل، بهدف ضمان أن يتم اختيار المحتاجين إلى الحج بشكل عادل وفقاً للضوابط الشرعية، يتضمن هذه الشروط:

يجب أن يكون المتقدم لم يؤد الحج من قبل

يجب أن يكون تاريخ انتهاء هوية المتقدم بعد تاريخ 15 ذو الحجة 1445

يجب على المتقدم أن يكون غير قادر مالياً على تحمل تكاليف الحج

يجب أن يكون المتقدم من مستفيدي الضمان الاجتماعي

يجب أن يكون عمر الرجال الحاجين لا يقل عن 25 عاماً (باستثناء المحرم)، وعمر النساء لا يقل عن 18 عاماً

يجب أن يتمتع المتقدم بالاستطاعة الجسدية والسلامة الصحية والنفسية، وعدم إصابته بأي مرض مزمن

يجب توفر رقم جوال خاص ومستقل لكل حاج وحاجة

يجب أن يكون للحاج إمكانية الحصول على تصريح الحج من الجهات الرسمية

علماً أن هذه الحملة مقتصرة فقط على المواطنين الحاملين للجنسية السعودية، ولا يسمح للمقيمين من غير الجنسيات التقدم.