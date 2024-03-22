تردد قناة MBC دراما الجديد على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث (آذار 2024)

إليكم تردد قناة MBC دراما الجديد على النايل سات، حيث تعد هذه القناة متخصصة في عرض مجموعة متنوعة من المسلسلات الدرامية، فهي تعرض مسلسلات من جميع الأصناف بما في ذلك العربية والأجنبية والتركية والإيطالية والهندية والخليجية والمكسيكية وغيرها، فلا تقتصر على عرض مسلسلات من بلد محدد أو نوع معين، بل تقدم تشكيلة متنوعة تناسب كافة الأذواق في الوطن العربي، وتعتبر هذه القناة واحدة من أفضل وأشهر القنوات المتخصصة في عرض المسلسلات في المنطقة العربية، حيث يتابعها ملايين المشاهدين، وفي هذا المقال سنتناول تردد قناة MBC دراما إضافة للمحة سريعة عنها وعن محتواها، فإليكم التفاصيل.

لمحة عن قناة MBC دراما الفضائية وبرامجها ومحتواها

قناة MBC دراما هي قناة فضائية تأسست وبدأت بثها الأول في 27 نوفمبر عام 2010م، وهي جزء من مركز تلفزيون الشرق الأوسط، وتديرها شركة MBC، ويترأس إدارتها رجل الأعمال وليد البراهيم، إم بي سي دراما تعتبر جزءاً من مجموعة قنوات MBC الشهيرة، وهي متخصصة في عرض المسلسلات فقط، ولكنها تتميز بتنوعها وعرضها لمسلسلات من مختلف أنحاء العالم، تولي القناة اهتماماً خاصاً بالمسلسلات المصرية والخليجية والتركية والهندية والكورية، نظراً لشعبيتها البارزة وارتفاع نسبة المشاهدة التي تحققها.

تتبنى قناة MBC دراما سياسة استعراض المسلسلات الجديدة بشكل دوري، حيث يتم عرض أحدث المسلسلات والإنتاجات الدرامية بانتظام، وتعتمد بشكل كبير على فكرة العرض الأول للمسلسلات الحصرية على شاشتها، مما ساهم في نجاحها وجعلها من بين القنوات الرائدة في مجال عرض المسلسلات بالمنطقة.

تردد قناة MBC دراما على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث 2024

تم تحديث تردد قناة MBC دراما على النايل سات في الآونة الأخيرة، حيث يمكن للمشاهدين الاستمتاع بمشاهدة مسلسلاتها المتميزة لشهر رمضان 2024 عبر التردد التالي:

التردد: 11559

اتجاه الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 27500 – 5/6

جودة الصورة: SD

ويمكن العثور على القناة تحت اسم “MBC Drama” في قائمة القنوات.