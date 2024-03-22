معلومات تردد قناة العربي الجديد على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث (آذار 2024)

إليكم تردد قناة التلفزيون العربي الجديد على النايل سات، فهي قناة عربية متنوعة تقدم مجموعة من البرامج في مختلف المجالات دون تقييد بمجال أو نوع معين، تشمل مجالات بثها الرياضة والترفيه والأخبار السياسية والاجتماعية، وتبث بتقنية SD وHD لكي تصل لجميع المشاهدين، وهي تبث القناة برامجها المتنوعة على مدار الساعة دون انقطاع، مما يتيح للمشاهدين متابعة محتواها بشكل مستمر ودون تشفير القناة، وفي هذا المقال سنتناول تردد قناة التلفزيون العربي إضافة للمحة سريعة عنها وعن محتواها، فإليكم التفاصيل.

نظرة عامة عن قناة التلفزيون العربي ومحتواها المتنوع

قناة التلفزيون العربي أسست في مصر في عام 2015 تحت قيادة (عباس ناصر)، وتتخذ اللغة العربية اللغة الأساسية لنقل برامجها وأصبح مقرها الرئيسي في لندن، مع وجود مكاتب لها في مختلف أنحاء العالم، تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج بما في ذلك السياسية، والترفيهية، والاجتماعية، والفنية، وغيرها، التي تستقطب انتباه المشاهدين، تتميز قناة التلفزيون العربي برؤية فريدة، حيث تختار المواضيع بعناية وتسعى بجهد لتقديم محتوى يساهم في تنمية الفرد العربي روحياً وثقافياً، وتعزز من نظرته للعالم من خلال تعزيز النمو الذاتي وتقدم الأمم العربية.

تردد قناة العربي على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث 2024

تم تحديث تردد قناة العربي على القمر الصناعي نايل سات في الآونة الأخيرة، ويمكن للمشاهدين متابعة بثها وبرامجها المتنوعة عبر التردد التالي:

التردد: 10971

اتجاه الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 27500 – 7/8

جودة الصورة: SD

ويمكن العثور على القناة تحت اسم “Al Araby TV” في قائمة القنوات.