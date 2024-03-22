متى يصدر العفو العام بالأردن 2024 وماهي القضايا المستثناة من العفو؟

بعد إصدار قرار ملكي من قبل العاهل الأردني بتنفيذ قانون العفو العام في الأردن بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي لتولي الملك عبد الله الثاني مقاليد الحكم في الأردن، زادت عمليات البحث بشكل مكثف في جميع مناطق المملكة الأردنية للتحقق من تفاصيل العفو المتوقع أن يعلن عنه رسميا خلال الأسابيع القادمة، ويرغب الجميع في معرفة الجرائم التي سيشملها العفو والتهم التي قد تستثنى منه، وسنقدم لكم هذه المعلومات بشكل مفصل في الأسطر القليلة القادمة، لذا يرجي متابعتنا.

متى يصدر العفو العام بالأردن 2024

من المتوقع أن يتم إصدار قانون العفو العام خلال دورة المجلس النواب العادية التي ستنتهي في 4 أبريل 2024، في حال تمكنت الحكومة الأردنية من إعداد القانون وتقديمه لمجلس الأعيان لدراسته والموافقة عليه وإرساله لجلالة الملك للتوقيع الملكي قبل هذا التاريخ، إذا لم تتمكن الحكومة من إعداد القانون، سيتم عقد دورة استثنائية لإقرار مشروع القانون.

القضايا المستثناة من العفو العام بالأردن 2024

يوجد عدد من التهم التي لا تُشملها عملية العفو العام في الأردن عام 2024 وتتضمن الآتي:

جميع قضايا الحقوق والمدنية.

جرائم الإرهاب.

والأحكام القضائية بالحبس الصادرة من السلطات التنفيذية.

جرائم التجسس.

جرائم الاعتداء على الكرامة.

الجرائم التي تشكل تهديدًا لأمن الدولة، سواء في الدخل أو الخارج.

الهدف من مشروع قانون العفو العام 2024

أكد جلالة الملك أن هدف إطلاق مشروع قانون العفو العام هو تعزيز: