متى يصدر العفو العام بالأردن 2024 وماهي القضايا المستثناة من العفو؟
متى يصدر العفو العام بالأردن 2024
بعد إصدار قرار ملكي من قبل العاهل الأردني بتنفيذ قانون العفو العام في الأردن بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي لتولي الملك عبد الله الثاني مقاليد الحكم في الأردن، زادت عمليات البحث بشكل مكثف في جميع مناطق المملكة الأردنية للتحقق من تفاصيل العفو المتوقع أن يعلن عنه رسميا خلال الأسابيع القادمة، ويرغب الجميع في معرفة الجرائم التي سيشملها العفو والتهم التي قد تستثنى منه، وسنقدم لكم هذه المعلومات بشكل مفصل في الأسطر القليلة القادمة، لذا يرجي متابعتنا.
متى يصدر العفو العام بالأردن 2024
من المتوقع أن يتم إصدار قانون العفو العام خلال دورة المجلس النواب العادية التي ستنتهي في 4 أبريل 2024، في حال تمكنت الحكومة الأردنية من إعداد القانون وتقديمه لمجلس الأعيان لدراسته والموافقة عليه وإرساله لجلالة الملك للتوقيع الملكي قبل هذا التاريخ، إذا لم تتمكن الحكومة من إعداد القانون، سيتم عقد دورة استثنائية لإقرار مشروع القانون.
القضايا المستثناة من العفو العام بالأردن 2024
يوجد عدد من التهم التي لا تُشملها عملية العفو العام في الأردن عام 2024 وتتضمن الآتي:
- جميع قضايا الحقوق والمدنية.
- جرائم الإرهاب.
- والأحكام القضائية بالحبس الصادرة من السلطات التنفيذية.
- جرائم التجسس.
- جرائم الاعتداء على الكرامة.
- الجرائم التي تشكل تهديدًا لأمن الدولة، سواء في الدخل أو الخارج.
الهدف من مشروع قانون العفو العام 2024
أكد جلالة الملك أن هدف إطلاق مشروع قانون العفو العام هو تعزيز:
- التخفيف من الأعباء على المواطنين.
- الجهد المبذول لمساعدة الشخص الذي تراكم عنه الطريق الصحيح والصحيح في إصلاح مساره.
- المساهمة في نشر روح الإيجابية والتسامح في المجتمع.
- تعميم مفهوم العدالة التصالحية في البيئة المجتمعية.