استعلم pdf اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من موقع منصة مظلتي في كل المحافظات

يترقب العديد من المواطنين بالعراق الإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 خلال الساعات القادمة وذلك بعد أن أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنه من المتوقع تنزيل كشوفات المستفيدين عبر منصة مظلتي خلال الساعات الراهنة، ويمثل برنامج الدعم الاجتماعي من أهم برامج التي وفرتها الحكومة العراقية لدعم الفئات المستحقة الأكثر احتياجا، وفي هذا السياق سوف نستعرض موعد الإعلان عن هذه الأسماء إلى جانب ذلك خطوات الاستعلام عنها.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يمكن للمتقدمين الاطلاع على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر اتباع الخطوات التالية:

افتح منصة مظلتي الإلكترونية.

قم باختيار برنامج هيئة الرعاية الاجتماعية.

اختر اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024.

أدخل اسم المستفيد ورقم الهوية الوطنية الصالحة.

اختر المحافظة ثم الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها.

أكمل جميع المعلومات المطلوبة.

اضغط على زر “تنزيل”.

ستظهر لك في النهاية كشوفات تحتوي على أسماء المشمولين في الوجبة السابعة.

من خلال هذه الخطوات، يمكنك أيضا الاطلاع على كشوفات الأسماء بكل سهولة وبشكل مباشر عبر منصة “مظلتي” الإلكترونية، وإذا لم يجد المتقدمين أسماءهم في هذه الكشوفات فهذا يعبر أنهم غير مؤهلين للاستحقاق، ولم تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.

شروط الحصول على راتب الرعاية الاجتماعية 2024

قام العديد من مواطني العراق بتقديم طلبات الرعاية الاجتماعية وذلك بعد استيفاء الشروط المحددة من قبل الوزارة، وهي: