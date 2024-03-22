نقدم لكم تردد قناة الجزائرية الناقلة لمباراة الجزائر وبوليفيا اليوم على النايل سات، المقرر إذاعتها خلال دقائق قليلة، ضمن الاستعدادات الأخيرة لمباريات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، يسعى المنتخب الوطني الجزائري في تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة من أجل كسب ثقة اللاعبين خلال المرحلة المقبلة، لذلك ينتظر الكثيرون من مشجعي المنتخب الوطني الجزائري مشاهدة المباراة التي تنقل حصريا على قناة الجزائرية الأرضية.

تردد قناة الجزائرية الناقلة لمباراة الجزائر وبوليفيا اليوم على النايل سات

يمكنكم مشاهدة المباراة الودية للمنتخب الوطني الجزائري اليوم في جنوب أفريقيا، بعد تنزيل بيانات تردد القناة الجديد كالتالي:

القمر الصناعي نايل سات.

التردد: 11680.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

تنزبل تردد قناة الجزائرية الأرضية على القمر الصناعي أسترا

تتمكن عزيزي المشاهد من متابعة مباريات المنتخب الوطني الجزائري اليوم على شاشة القناة بعد تنزيل ترددها الجديد كالتالي:

التردد: 12577.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

الجودة SD.

كيفية تنزيل تردد قناة الجزائرية الأولي 2024

يمكنك عزيزي المشاهد متابعة مباريات المنتخب الجزائري على الأقمار الصناعية المختلفة في شاشة قناة الجزائرية الأرضية التي يمكنكم تنزيلها كالتالي:

أدخل على قائمة الضبط ثم الترددات.

إضافة قناة ثم كتابة بيانات (التردد، معدل الترميز، الاستقطاب، معامل تصحيح الخطأ).

اختيار القمر الصناعي.

الضغط على أيقونة البحث، ونذكركم برابط تردد قناة الكأس القطرية.

موعد مباراة الجزائر وبوليفيا 2024

تنطلق صفارة مباراة اليوم الجمعة الموافق 22 مارس 2024 ما بين المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم ضد نظيرة منتخب بوليفيا في تمام الساعة العاشرة بتوقيت الجزائر، الثانية عشر بتوقيت مكة المكرمة، وفيما تلعب مصر أمام نيوزولاندا اليوم على قناة اون تايم سبورت.

وصلنا إلى ختام شرح تردد قناة الجزائرية الناقلة لمباراة الجزائر وبوليفيا اليوم على النايل سات 2024.