“على طريقة افضل الشيفات” مكونات وطريقة عمل صينية الجلاش باللحمة.. اعمليها وابسطي العيال

تعتبر صينية الجلاش باللحمة من الأطباق الشهية واللذيذة التي تجمع بين مذاق العجين الهش والحشوة اللحمية الغنية بالنكهات، يعتبر الجلاش من الأطباق الشرقية الشهيرة والمميزة التي تعتمد في إعدادها على عجينة رقيقة تحشى بمكونات متنوعة تتضمن اللحمة والبهارات والخضار، وتخبز في الفرن حتى تصبح ذهبية اللون ومنتفخة.

مكونات صينية الجلاش باللحمة:

عجين الجلاش يمكن شراؤه جاهزا أو تحضيره يدويا.

لحم مفروم

بصل مفروم

ثوم مهروس

فلفل أحمر مفروم

بقدونس مفروم

بهارات مشكلة مثل الكمون والكزبرة والبهارات الشرقية

زيت زيتون

ملح وفلفل أسود

ماء

زبدة للدهن

طريقة عمل صينية الجلاش باللحمة:

في مقلاة، يسخن الزيت الزيتون ويضاف البصل المفروم ويقلب حتى يذبل. يضاف اللحم المفروم ويقلب حتى يحمر. يضاف الثوم المهروس والفلفل الأحمر المفروم ويقلب جيداً. يضاف البقدونس المفروم والبهارات المشكلة ويترك المزيج يطهو لمدة قصيرة. يضاف الماء ويترك المزيج يغلي حتى يتماسك. ترفع المقلاة عن النار ويترك المزيج يبرد. يفرد عجين الجلاش في صينية مدهونة بالزبدة. يوزع الحشوة اللحمية على العجين. يغلق العجين حول الحشوة بشكل محكم. تدهن الصينية بالزبدة وتدخل الفرن المحمى مسبقاً على درجة حرارة عالية. تخبز الصينية لمدة تتراوح بين 30-40 دقيقة أو حتى تصبح العجينة ذهبية اللون ومنتفخة. تقدم صينية الجلاش باللحمة ساخنة مع السلطات الطازجة والزبادي أو اللبن.

صينية الجلاش باللحمة

بهذه الطريقة السهلة والبسيطة، يمكنك إعداد صينية الجلاش باللحمة بنكهتها الرائعة وطعمها الشهي لتستمتع بوجبة لذيذة ومشبعة مع عائلتك وأصدقائك، تجمع هذه الوصفة بين مكونات قليلة وسهلة التحضير مع نكهات غنية ومتوازنة تجعلها وجبة محببة للجميع، جرب إعدادها في منزلك اليوم واستمتع بمذاقها الرائع.