كل الحلو لأطفالك هتلاقيه هنا.. تردد قناة بطوط 2024 على نايل سات وعربسات
تعتبر قناة بطوط للأطفال من أشهر القنوات المهمة التي تبحث عنها الكثير من الأمهات لأنها تهتم بتقديم محتوى مميز وبرامج ممتعة لأطفالهم، لأنها مجانية لا تحتاج إلى اشتراك شهري كما أنها مستمر على مدار 24 ساعة دون توقف بأعلى صوت وصورة ذات جودة عالية، وفازت بنسبة عالية من المشاهدة، وأصبح لها جمهور واسع حول الوطن العربي، تقدم قناة بطوط الكثير من الأفلام الكرتونية والمسلسلات في شهر رمضان وأصبح نسبة متابعة كبيرة جداً من كافة أنحاء الدول العربية.
تردد قناة بطوط 2024 على نايل سات
قناة بطوط من أكبر قنوات الأطفال المجانية التي تتميز بمحتوى من الأفلام والمسلسلات التي ترضي جميع أذواق الأطفال، فبدا البحث عن تردد هذه القناة من قبل الأمهات من أجل تسلية أطفالهم وجاء تردد القناة كالاتي:
|التردد
|11494
|معدل الاستقطاب
|أفقي
|معدل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|⅚
تردد قناة بطوط للأطفال عبر عربسات
يمكنك استقبال تردد قناة بطوط للأطفال على القمر الصناعي عربسات من خلال عدد من البيانات هي كالآتي:
|التردد
|11594
|معدل الاستقطاب
|رأسي
|معدل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|⅚
أهم الأفلام الكرتونية التي تقدمها قناة بطوط 2024
تهتم هذه القناة ببث الكثير من الأفلام الكرتونية الرائعة التي جذبت انتباه عدد كبير من الأطفال، وذلك بفضل تميزها وتمكنها من تقديم العديد من البرامج وأفلام الكرتون الشهيرة، ومن هذه الأفلام الكرتونية الشهيرة:
- كرتون تيمون وبومبا.
- سبونج بوب.
- فيلم الفار الطباخ.
- كرتون بطوط.
- كرتون رابونزل.
- تنهى ورنة.
- البحث عن نيمو.
- فيلم الجميلة والوحش.
- فيلم ملك الغابة
- فيلم طرزان.
- سندريلا.
- القط والفار.
- كرتون علاء الدين.