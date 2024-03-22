” أضبط ساعات الوقتي عشان تعرف هتفطر امتى ” .. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024.. هل سيتم تغيير الساعة في رمضان؟

موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024، مع تقدمنا في العام 2024، يتزايد الاهتمام بتحديد موعد تطبيق التوقيت الصيفي وما إذا كان سيتم تغيير الساعة خلال شهر رمضان، يأتي ذلك في ظل انتهاء فصل الشتاء رسميًا اليوم، بعد مرور 89 يومًا من الفصل البارد.

موعد انتهاء فصل الشتاء 2024

بتوجيه الأنظار نحو السماء، يحل أمس يوم 20 مارس بانتهاء فصل الشتاء بشكل رسمي مع حلول الاعتدال الربيعي، تعمل الشمس في هذا اليوم على التوجه بأشعتها من الشرق إلى الغرب بشكل مثالي، حيث تتوازى أشعتها على خط الاستواء، مما ينتج عنه تساوي النهار والليل بحوالي 12 ساعة لكل منهما على كلا النصفين الشمالي والجنوبي للكرة الأرضية.

موعد بداية فصل الربيع 2024

اليوم سيشهد بداية فصل الربيع لعام 2024، حيث من المقرر أن يستمر هذا الفصل لمدة 92 يومًا و17 ساعة و44 دقيقة، كما أشار الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد البحوث الفلكية، إلى حدوث الاعتدال الربيعي حيث تتعامد أشعة الشمس تمامًا على خط الاستواء، يأتي هذا الاعتدال بعد أن بدأت الشمس رحلتها نحو الشمال بعد يوم الانقلاب الشتوي، مما زاد من فترة إشراقها في نصف الكرة الشمالي ونقصت في النصف الجنوبي.

التوقيت الشتوي في مصر

في مصر، تم تطبيق التوقيت الشتوي بعد انتهاء يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، والذي كان بتاريخ 26 أكتوبر 2023، حيث تم تأخير الساعة 60 دقيقة إلى الوراء، وبدأت ساعات التوقيت الشتوي في مصر من الساعات الأولى ليوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر.، ستستمر ساعات التوقيت الشتوي في مصر لمدة 6 أشهر، حتى تنتهي بتاريخ 26 أبريل 2024.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

يتم اعتماد التوقيت الصيفي لعام 2024 في جمهورية مصر العربية ابتداءً من الجمعة 26 أبريل، حيث يتم تقديم الساعة في جميع أنحاء البلاد بمقدار 60 دقيقة، وذلك ابتداءً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام.

هل سيتم تغيير الساعة في رمضان؟

لا توجد خطط لتغيير الساعة خلال شهر رمضان، حيث من المقرر تطبيق التوقيت الصيفي يوم 26 أبريل، وهو بعد انتهاء الشهر الكريم، من المتوقع أن يكون آخر أيام رمضان يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024.