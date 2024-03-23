الحقي اعمليه قبل العيد.. طريقة عمل الفسيخ المزبد السايح في البيت “تاكليه بعد أسبوع واحد بس”

يعتبر الفسيخ أحد الأصناف اللذيذة للمأكولات المالحة المحببة والمعروفة للجميع، خاصة للمصريين ويتمتع بنكهة فريدة، ويحبه الكبار والصغار على حد سواء، ويمكن العثور عليه خلال فصل الربيع بسهولة في متاجر الأسماك المختلفة للإستمتاع بطعمه الشهي، حيث يقدم هذا الطبق للاحتفال بشم النسيم ويتناول أيضا في عيد الفطر، ومع اقتراب الاحتفال بعيد الفطر يفضل الكثيرين تناول الفسيخ فيه، حيث تعتبر هذه الوجبة مسببة للعطش، مما يجعل من الصعب تناولها خلال شهر رمضان، نحن اليوم سنقدم لكم أفضل طريقة سهلة واقتصادية لتحضير الفسيخ في المنزل بالطريقة الناجحة والمضمونة، بنكهة لذيذة ورائعة تماماً.

طريقة عمل الفسيخ المزبد السايح

سيقوم العديد من الناس في الأيام القادمة بتغيير أكلات رمضان، خاصة في عيد الفطر المبارك، وسنقدم أفضل الأكلات الشعبية مثل الفسيخ البيتي.

مقادير الفسيخ

مناديل.

لزق سولوتيب.

أكياس ثلاجة.

ملعقة كركم صغيرة.

ملعقة شطة كبيرة.

نصف كيلو ملح خشن.

كيلو سمك بوري.

طريقة تحضير الفسيخ

يمكن تحضير الفسيخ البيتي بسهولة من خلال اتباع خطوات بسيطة حتى يكون جاهزًا للاحتفال بالعيد، وإليك الخطوات:

نقوم بإعداد سمك البوري ونجهز المناديل ونأخذ كمية مناسبة من المناديل ونضعها في فم السمكة مع فتحة الرأس بشكل جيد.

نضع الفوطة الورقية ونكمل تجهيز السمك بنفس الإجراءات.

عند الانتهاء تماما، نحضر وعاء زجاجي ونضع فيه السمك بشكل طولي، حيث يكون الرأس في الأسفل والذيل في الأعلى بشكل متساوٍ جنبا إلى جنب.

ثم نضعهم في الثلاجة ليلة كاملة.

ثم نأخذ الجرة ونستخرج السمك منها ونزيل جميع الأنسجة والأعضاء من فم ورأس السمك بالكامل.

ثم نتجه نحو وعاء ونضع فيه الشطة والكركم والملح، ثم نفتح فم السمكة ونملأها بالخليط بشكل جيد، ونقوم أيضًا بملء الخياشيم، ثم نغلق رأس السمكة بإحكام بالملح ونواصل تحضير باقي الأسماك بنفس الطريقة.

نقوم بتجهيز أكياس الثلاجة ووضع كل سمكة في أربعة أكياس، ونضيف ملحاً داخل كل كيس حتى تغطي السمكة بالملح.

عند الانتهاء من هذه الخطوة، نقوم بتجميع الأكياس ووضعها في كيس كبير ثم نضع به جميع الأسماك المملحة ونلفه جيدًا ونغلقه.

ثم نلف الشيء بشكل محكم بواسطة اللصق السولوتيب من جميع الجهات.

نقوم بتحضير كيس آخر ووضع اللفة في داخله، ثم نتركه في مكان دافئ ومظلم لمدة 15 يومًا، مثل الفرن أو أي مكان تفضلينه.

ثم نستخرج الفسيخ ونقوم بتنظيفه جيدًا، ثم نضع عليه الزيت والخل وعصير الليمون وقطع البصل الأخضر، ونقدمه للتناول.

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