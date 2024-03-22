“الحق نفسك قبل الغرامة” .. رابط الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي عبر المصرية للاتصالات + طريقة سدادها .. من بيتك هتعرف عليك كام

من الممكن الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر الشركة المصرية للإتصالات، ولا بد من أن نقوم بتسديد الفواتير في الوقت المحدد حتى لا يتم فرض علينا غرامة مالية أو قطع الحرارة أو عدم استخدام الهاتف مرة أخرى مما يتم إيقاف الخدمة بشكل مباشر وهذه جميع العقوبات التي تقع على بعض الأشخاص الذين يتمكنون من عدم دفع فاتورة التليفون الأرضي بعد مرور ثلاثة أشهر فيجب أن نقوم بدفعها قبل مرور شهر من تاريخ الدفع وهنا سوف نتحدث بالتفصيل عن طريقة الدفع وكيفية الحصول على المعلومات الكافية من شركة المصرية للإتصالات.

الإستعلام عن فاتورة الخط الأرضي

الخدمات الإلكترونية تعد من أشهر وأفضل الخدمات المتميزة على الإطلاق والتي تساعد أيضا على تقنية خدمة الإستعلام وتوفير دفع فاتورة التليفون الأرضي كما أنها تساعد أيضا على تخفيف على جميع المواطنين بدلا من الذهاب إلى شركة المصرية للإتصالات فيمكن أن نعرف طريقة الإستعلام وطريقة الدفع وفقا للسطور القادمة :

أولا يجب أن نقوم بدخول عبر الصفحة الرسمية المصرية للإتصالات من هنا.

ثم نضغط الآن على الموقع الخاص بخدمة الإستعلام.

نبدأ بكتابة كود المحافظة .

ثم نتمكن بالضغط على تسجيل الكود وكتابة رقم الهاتف.

نضغط الآن على إظهار الفاتورة.

قم بالضغط على دفع قيمة الفاتورة بالطريقة التي نرغب فيها.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيا

طريقه السداد بسيطه جدا ويمكن أن نقوم باستغلالها لأنها من ضمن أشهر الطرق الإلكترونية الحديثة التي توفر مجهودا عظيما جدا على جميع المواطنين وطريقة الدفع تتم وفقا للخطوات الآتية: