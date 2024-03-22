“وانت في بيتك هتعملها” .. رابط استخراج البطاقة الذهبية 2024 في الجزائر + الشروط المطلوبة .. حالًا استخرجها أون لاين

هيئة البريد الجزائرية قامت بإيضاح الخطوات الخاصة بطريقة استخراج البطاقة الذهبية 2024 في الجزائر، خاصة لكون البطاقة الذهبية تم توفيرها من أجل التسهيل على المستخدم من حيث الوقت والجهد وفي نفس الوقت نسبة الأمان بها مقارنة بالطرق الثانية أعلى، حيث يوجد في البطاقة الذهبية شريحة إلكترونية هذه الشريحة لا تفعل إلا من بعد إدخال الرقم السري والذي يتم تعيينه من قبل مالك البطاقة الذهبية.

استخراج البطاقة الذهبية 2024 في الجزائر

الجدير بالذكر أن طريقة استخراج البطاقة الذهبية 2024 في الجزائر تتم بشكل إلكتروني دون أن يتطلب الأمر أن يذهب الفرد إلى أي مكان من أجل تنفيذ إجراءات الاستخراج، وتتمثل هذه الخطوات في الآتي:

الذهاب إلى موقع البريد الجزائري الإلكتروني من هنا.

النقر على البطاقة الذهبية من الصفحة الرئيسية.

القيام بكتابة اسم الحساب وكلمة المرور والضغط على تسجيل الدخول.

اختيار أيقونة طلب البطاقة الذهبية.

إدخال البيانات التي يطلبها الموقع والتي يكون من ضمنها رقم التعريف الوطني.

من بعد ذلك تحديد المحافظة التي يراد استلام المحافظة بها والمنطقة بشكل تفصيلي ودقيق.

للتحقق سوف يتم إرسال رسالة تحتوي على أرقام تحقق تكتب مرة ثانية في الخانة المخصصة.

ظهور عبارة تم التقدم بطلب بنجاح و الرجاء الانتظار بضع من الوقت حتى يتم إصدار البطاقة واستلامها.

شروط ومعايير استخراج البطاقة الذهبية

لكي يتمكن الفرد من الحصول على البطاقة الذهبية والإستفادة من الخدمات التي تقدمها البطاقة لصاحبها والتي توفر عليه الوقت والجهد، يجب أن يتأكد من توفر هذه المتطلبات والتي تتمثل في الآتي: