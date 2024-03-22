“افحص كشوف الوجبة الاخيرة”.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر رابط منصة مظلتي وموقع وزارة العمل

يبحث الملايين في العراق الآن على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 التي طال انتظارهم لها وفض بهم الكيل من زيارة منصة مظلتي بشكل يومي وعلى مدار الـ 24 ساعة من أجل الإطلاع على كشف اسماء مشمولي الرعاية الاجتماعية الوجبة 7 ومعرفة هل شملتهم تلك الدفعه أم تم استبعادهم من قبل الوزارة لأي سبب ما، حيث تقم الوزارة في كل دفعة بفحص جميع الطلبات والأوراق وتصفية الأسماء من الأشخاص الغير مسحقة للصرف والذين لا تنطبق عليهم الشروط المحددة من الوزارة والتي سنطلعكم عليها من خلال السطور القادمة.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

يمكنك الآن الاستعلام على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة من خلال بعض الخطوات التالية والمبسطة:

في البداية قم بالدخول إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

قم بتسجيل الدخول من خلال الخيار الموجود امامك.

قم بالتوجه إلى قسم الخدمات الإلكترونية.

قم بالضغط على ايقونة المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

حدد الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها.

ادخل بشكل صحيح بياناتك الشخصية.

اضغط الآن على كلمة الاسعلام.

شروط الرعاية الاجتماعية بالعراق

والآن نذكركم بشروط القبول بالرعاية الاجتماعية بالعراق من خلال الخطوات التالية:

يجب أن يكون المتقدم للرعاية عراقي الجنسية.

يجب على المتقدم أن يكون مقيم ومتواجد بالعراق بشكل دائم.

ألا يقل عدد افراد اسرته عن 4 افراد.

ألا يمتلك المتقدم أي ممتلكات خاصة كبيوت واراضي.

ألا يمتلك المتقدم للحصول على الرعاية اي سجلات تجارية.

أن يكون له الأولوية بالرعاية والمساعدة عن الأشخاص الذي تم اختيارهم سابقا.

أن يكون المتقدم من الفئات المحددة التي حددتها الوزارة للحصول على الرعاية.

يجب على المتقدم عند التقديم إرفاق جميع الأوراق المطلوبة والتأكد من عدم نسيان أي منها.

تم الانتهاء من استقبال الطلبات خلال الفترة الماضية، وقريبا ستقوم الحكومة العراقية بالاعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي ووزارة العمل العراقية التي تشرف على البرنامج الاشهر في العراق.