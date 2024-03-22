طريقة عمل بسبوسة الحلواني المرملة اللذيذة بأسهل ما يمكن

تعد بسبوسة الحلواني من أشهر أنواع الحلويات العربية، و تتميز بطعمها اللذيذ و قوامها المرمل و في هذا المقال، سنقدم لكم طريقة تحضير بسبوسة الحلواني المرملة بخطوات سهلة و بسيطة، حتى تتمكنوا من تحضيرها في المنزل و الاستمتاع بطعمها اللذيذ مع العائلة و الأصدقاء كما يمكن لست البيت أن تقدمها لأولادها في شهر رمضان.

مكونات عمل البسبوسة

للبسبوسة:

500 جرام سميد.

250 جرام سمن.

250 جرام لبن.

1 كوب سكر.

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

للشربات:

3 أكواب سكر.

2 كوب ماء.

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

للزينة:

جوز هند مبشور.

فستق حلبي مجروش.

طريقة تحضير البسبوسة

تحضير البسبوسة:

في وعاء كبير، نخلط السميد مع البيكنج باودر. نضيف السمن و نخلط جيداً حتى يصبح المزيج متفتتاً. نضيف اللبن و السكر و الفانيليا و نخلط حتى يصبح المزيج متماسكاً. نترك العجينة ترتاح لمدة 30 دقيقة.

تحضير الشربات:

في قدر على نار متوسطة، نضع السكر و الماء و عصير الليمون. نترك الخليط يغلي لمدة 10 دقائق. نرفع الشربات عن النار و نتركه ليبرد.

خبز البسبوسة:

نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. ندهن صينية الفرن بقليل من السمن. نفرد عجينة البسبوسة في الصينية و نضغط عليها جيداً. نزين البسبوسة بالجوز الهند و الفستق الحلبي. ندخل البسبوسة إلى الفرن و نتركها تُخبز لمدة 30 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون.

تقديم البسبوسة:

نخرج البسبوسة من الفرن و نتركها تبرد قليلاً. نسكب الشربات البارد على البسبوسة و نتركها تتشربه. نقطع البسبوسة إلى مربعات و نقدمها.

تأكد من أن السمن المستخدم في تحضير البسبوسة هو سمن بلدي وتأكد من أن الشربات بارد قبل سكبه على البسبوسة ويمكن تزيين البسبوسة بالفواكه المجففة أو المكسرات حسب الرغبة.