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طريقة عمل بسبوسة الحلواني المرملة اللذيذة بأسهل ما يمكن
تعد بسبوسة الحلواني من أشهر أنواع الحلويات العربية، و تتميز بطعمها اللذيذ و قوامها المرمل و في هذا المقال، سنقدم لكم طريقة تحضير بسبوسة الحلواني المرملة بخطوات سهلة و بسيطة، حتى تتمكنوا من تحضيرها في المنزل و الاستمتاع بطعمها اللذيذ مع العائلة و الأصدقاء كما يمكن لست البيت أن تقدمها لأولادها في شهر رمضان.
مكونات عمل البسبوسة
للبسبوسة:
- 500 جرام سميد.
- 250 جرام سمن.
- 250 جرام لبن.
- 1 كوب سكر.
- 1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر.
- 1 ملعقة صغيرة فانيليا.
للشربات:
- 3 أكواب سكر.
- 2 كوب ماء.
- 1 ملعقة كبيرة عصير ليمون.
للزينة:
- جوز هند مبشور.
- فستق حلبي مجروش.
طريقة تحضير البسبوسة
تحضير البسبوسة:
- في وعاء كبير، نخلط السميد مع البيكنج باودر.
- نضيف السمن و نخلط جيداً حتى يصبح المزيج متفتتاً.
- نضيف اللبن و السكر و الفانيليا و نخلط حتى يصبح المزيج متماسكاً.
- نترك العجينة ترتاح لمدة 30 دقيقة.
تحضير الشربات:
- في قدر على نار متوسطة، نضع السكر و الماء و عصير الليمون.
- نترك الخليط يغلي لمدة 10 دقائق.
- نرفع الشربات عن النار و نتركه ليبرد.
خبز البسبوسة:
- نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- ندهن صينية الفرن بقليل من السمن.
- نفرد عجينة البسبوسة في الصينية و نضغط عليها جيداً.
- نزين البسبوسة بالجوز الهند و الفستق الحلبي.
- ندخل البسبوسة إلى الفرن و نتركها تُخبز لمدة 30 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون.
تقديم البسبوسة:
- نخرج البسبوسة من الفرن و نتركها تبرد قليلاً.
- نسكب الشربات البارد على البسبوسة و نتركها تتشربه.
- نقطع البسبوسة إلى مربعات و نقدمها.
تأكد من أن السمن المستخدم في تحضير البسبوسة هو سمن بلدي وتأكد من أن الشربات بارد قبل سكبه على البسبوسة ويمكن تزيين البسبوسة بالفواكه المجففة أو المكسرات حسب الرغبة.