موعد عرض مسلسل بابا جه الحلقة 12 على قناة dmc موعد الإعادة

يبحث عشاق الدراما المصرية عن موعد عرض مسلسل بابا جه الحلقة 12، الذي استطاع أن يحصل على أعلى نسب مشاهدة لما يعرضه من أحداث شيقة وواقعية، حيث يظهر الفنان أكرم حسني بدور الأب الذي يعيش برفقة ابنته وزجته الفنانة “نسرين أمين” التي تعدل في غحدى المدارس، إلا انها تعد المسؤولة عن المنزل بسبب زوجها الذي لا يسعى لإيجاد فرصة عمل مناسبة له، ويتركها تتحمل جميع المصروفات.

موعد عرض مسلسل بابا جه الحلقة 12

يُعرض مسلسل بابا جه الحلقة 12 على قناة dmc في تمام الساعة 07:45 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 08:45 مساء بتوقيت السعودية، ويعاد عرض المسلسل في تمام الساعة 01:30 صباحاً، كما يعرض المسلسل أيضاً على قناة dmc دراما في تمام الساعة 12:30 بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة، والساعة 05:00 صباحاً ، والساعة 04:30 مساءً بتوقيت القاهرة، كما يمكنكم مشاهدة الحلقات يومياً بعد عرضها على الشاشة بساعة على منصة watch it.

احداث مسلسل بابا جه الحلقة 12

وفي الحلقة الماضية من مسلسل بابا جه استطاع هشان أن يجد بودي الذي فقده في الملاهي، وهو ابن لمياء الذي كان يجسد دور هشام دور خطيبها خلال احتفاله بعيد ميلاد ابن أحد اصدقائها ، وتفاجئ الجميع أن أبو بودي هو الذي قام بخطفه، إلا أن هشام استطاع في النهاية أن يعثر على بودي بمساعدة ياسر ابن عمه .

ابطال مسلسل بابا جه

يشارك في بطولة مسلسل بابا جه عدد كبير من نجوم وأبطال الدراما المصرية ومنهم: أكرم حسني، والفنانة نسرين أمين، وسماء إبراهيم، فريال يوسف، والفنان محمود البزاوي، ومحمد أوتاكا، لافينا نادر، حور أحمد وضيوف الشرف محمود البزاوي، وكريم فهمي، وأحمد أمين، ومحمد الكيلاني.