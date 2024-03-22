“هُنـــــا fcms.cbl.gov.ly”رابط حجز العملة الاجنبية مصرف ليبيا المركزي

يترقب العديد من المواطنين في الدولة الليبية حول معرفة كيفية حجز العملات الأجنبية، ذلك بعد تصريحات رسمية من قبل المصرف الليبي المركزي عن توافر عملات أجنبية يستطيع الجميع حجزها في حد اقصي 4000 دولار أمريكي، ذلك بعد توقف هذة الخدمة لمدة كبيرة، بشرط توافر عدة شروط يجب أن تنطبق في العميل، علما بانه من خلال تلك الموضوع سنسرد لكم كافة التفاصيل اللازمة حول تلك الموضوع في السطور القادمة انتظرنا.

الشروط التي يجب أن تنطبق في العميل لحجز العملة الدولارات

يجب علي المواطن أن يكون حاملا للجنسية الليبية.

يجب علي العميل أن يكون لدية حساب بنكي جاري، متوافر به نقود لكي يستطيع تغيرها إلي العملات الأجنبية.

يجب علية معرفة بانه لا يستطيع تغير عملات أجنبية للحد الأقصى4000 دولار أمريكي.

يشترط علي المتقدم إدخال كافة البيانات الشخصية بطريقة صحيحة، لكي يتمكن من عملية شراء العملات الأجنبية.

آلية حجز العملة الأجنبية من المصرف الليبي المركزي