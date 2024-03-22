“شوف الماتش” ثبت تردد قناة أون تايم سبورت 2024 لمتابعة مباراة مصر ضد نيوزيلندا من بيتك

عشاق الساحرة المستديرة من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية يبحثون في الوقت الحالي عن تردد قناة أون تايم سبورت، وذلك لمتابعة القناة على القمر الصناعي نايل سات، من أجل متابعة مباراة اليوم بين مصر ونيوزيلندا، ونذكر لكم تردد القناة على القمر وموعد مباراة اليوم، فضلًا تابعوا معنا.

تردد قناة أون تايم سبورت

قناة أون سبورتس الرياضية هي واحدة من قنوات أون، والتي تقوم بنقل محتوى رياضي على شاشتها للمواطنين والمواطنات، وذلك داخل جمهورية مصر العربية، وتنقل القناة عدد من الدوريات والتي أشهرها الدوري المصري الممتاز، وتأتي الإحداثيات الخاصة بـ أون تايم سبورتس على النحو التالي:

القمر الصناعي نايل سات تردد القناة 11862 استقطاب رأسي معدل ترميز 27500 تصحيح الخطأ 6/5 تشفير القناة مفتوحة

موعد مباراة مصر ضد نيوزيلندا

تنطلق اليوم مباراة بين منتخب مصر وبين منتخب نيوزيلندا، وذلك ضمن مباريات بطولة كأس مصر، حيث يحتضن استاد مصر الموجود بالعاصمة الإدراية المباراة بين المنتخبين، حيث موعد المباراة في التوقيت التالي:

الساعة العاشرة بتوقيت جمهورية مصر العربية.

الساعة الحادية عشر على توقيت المملكة العربية السعودية.

وللعلم أن منتخب مصر يخوض بالدور الودي مباريتين فقط، الأولى اليوم مع منتخب نيوزيلندا، بينما المباراة الثانية ستكون بينه وبين منتخب تونس أو منتخب كرواتيا، تحديدًا للفائز في حال فوز منتخب الفراعنة بمباراة اليوم.