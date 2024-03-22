طريقة عمل مهلبية قمر الدين أسهل تحلية باردة بطعم زمان

تعد مهلبية قمر الدين من أسهل التحليات الباردة التي تفضل كثير من ربات البيوت تحضيرها في رمضان لأنها سريعة ولا تستغرق الكثير من الوقت، كما أنها تتميز بمذاق طيب ومحبب لكل أفراد الأسرة، فإذا كنت من محبي الحلويات السهلة والسريعة جربي معنا هذه الوصفة خطوة بخطوة، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل مهلبية قمر الدين بطعم زمان بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات مهلبية قمر الدين

سوف نتعرف على بعض المقادير البسيطة التي يجب إحضارها لعمل حلوى باردة ولذيذة وهي كما يلي:-

400 جرام قمر الدين.

3 أكواب ونصف ماء مغلي.

4 ملاعق كبيرة نشا.

5 ملاعق كبيرة سكر.

مكونات عمل طبقة المهلبية

4 أكواب حليب.

5 ملاعق كبيرة نشا.

4 ملاعق كبيرة سكر.

علبة قشطة بوزن 170 جرام.

ملعقة صغيرة ماء ورد.

فستق أو أي مكسرات مفضلة للتزيين.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير مهلبية قمر الدين وهي كما يلي:-

نقوم في البداية بنقع 400 جرام من قمر الدين في ثلاثة أكواب ونصف من الماء المغلي لمدة ساعة ونتركها جانبًا. لتحضير طبقة المهلبية نذوب خمس ملاعق كبيرة من النشا وأربع ملاعق كبار من السكر في أربع أكواب من الحليب على البارد، ثم نرفعها على النار مع التحريك المستمر. نضيف ملعقة صغيرة فانيليا وعلبة من القشطة مع متابعة التقليب، ثم نزود ملعقة صغيرة من ماء الورد، وعندما تغلي نتركها لمدة دقيقتين ثم نطفئ النار. نخفق قمر الدين المنقوع في الخلاط حتى نحصل على مزيج ناعم ونزود أربع ملاعق كبار من النشا ونخفق مرة ثانية حتى يذوب النشا. نضع الخليط على النار مع إضافة خمس ملاعق كبيرة من السكر، ونستمر في التقليب حتى نصل لدرجة الغليان ثم نتركه يغلي لمدة دقيقتين ونطفئ النار.

طريقة تجهيز مهلبية قمر الدين

نقوم بتوزيع المهلبية في كاسات التقديم ونتركها تبرد بحرارة المطبخ، ثم نقوم بتوزيع نوزع خليط قمر الدين ،على طبقة المهلبية ثم ندخل الكاسات في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات حتى تتماسك، ثم نزينها بالفستق أو أي مكسرات مفضلة على حسب الذوق وبألف صحة وعافية.