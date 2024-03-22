سيبي صغارك مع لولو.. تردد قناه وناسه بيبي للأطفال على القمر الصناعي 2024

وناسه من القنوات المعروفة في عالم الأطفال الصغار، حيث رسوم كرتونية وأنشودات على مدار 24 ساعة، سواء تقدمها شخصية لولو أو الشخصيات الأخرى في القناة، ونجد البحث مستمرًا الآن عن تردد قناه وناسه على النايل سات، ونوضح لكم التردد وبعضًا من الأناشيد المُذاعة على القناة للأطفال الصغار وطريقة استقبال القناة من الأساس، فتابعوا.

تردد قناه وناسه

يهتم أولياء الأمور بالبحث عن تردد قناة وناسة الموجودة على القمر الصناعي نايل سات، بحيث يتمكنوا من الوصول إلى القناة وتلبية احتياجات أبنائهم، والجميل في القناة أنها تتناسب مع مختلف أعمار الصغار، وفي نفس الوقت تعرض محتوى تعليمي في صورة ترفيهية تجذب الصغار لها وتزيد من استجابته للعادات الصحيحة، واشتهرت وناسة بتقديمها محتوى ترفيهي للأطفال من عمر يوم وإلى عمر 13 سنة، ولذا كانت ولا زالت مصدر لزرع العادات الصحيحة وقيم الأخلاق في الأطفال بشكل سهل سلس بسيط، وترددها بتِلك الإحداثيات:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد للقناة: 11559 أو رقم 11470.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

كيف انزل تردد قناه وناسه على الريسفر؟

أناشيد قناة وناسة كثيرة ومتنوعة وبها الكثير من العادات الصحيحة، ومنها ما تقدمه شخصية لولو ومنها المقدم بشخصيات أخرى، ومنها لولو صارت شرطية، لا تفتح الباب، حرامي سرق لولو، الألوان، لولو ضاعت..إلخ، ويمكن لقط التردد كالتالي: