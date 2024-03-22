ولادك مش هيشوفوا غيرها.. تردد قناة طيور الجنة 2024 الجديد على النايل سات.. خلي الاولاد يتبسطوا

الكثيرون يرغبون في معرفة تردد قناة طيور الجنة، إذ تسعى دائما جميع الآباء إلى معرفه قناة خاصة بالأطفال يكون محتواها هادف ومفيد بعيداً عن البرامج التافهة، حيث تعتبر قناة طيور الجنة من أفضل القنوات الخاصة بالأطفال وأشهرها على الإطلاق حيث حازت على جمهور كبير جدا خلال وقت قصير من فئة الأطفال، لأنها تقوم بتقديم برامج وأغاني شيقة خاصة للأطفال، بالإضافة إلى الأناشيد المفيدة التي تساعد على تنمية مهاراتهم وأفكارهم العقلية، تهتم بتقديم كافة القيم الأخلاقية لتنشئة الأطفال تنشئة جيدة، فسوف نتحدث اليوم معكم عن تردد القناة وأهم المميزات التي تختص بها قناة طيور الجنة 2024.

تردد قناة طيور الجنة 2024 الجديد

يمكنك استقبال تردد طيور الجنة 2024 على النايل سات من خلال من خلال هذه البيانات وهي كالاتي:

تردد القناة 11274 معدل الاستقطاب 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ ¾

تردد آخر لقناة طيور الجنة على القمر نايل سات

يُمكن استقبال تردد قناة طيور الجنة الجديد على النايل سات من خلال استخدام التردد الآتي:

تردد القناة 11258 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ ⅚

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات الجديد

يتم استقبال تردد قناة طيور الجنة الجديد على عرب سات من خلال استخدام التردد التالي:

تردد القناة 11310 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 30000 تصحيح الخطأ 2/3

مميزات قناة طيور الجنة 2024

تتميز هذه القناة بتقديم أفضل البرامج المتنوعة التي تحث على القيم الأخلاقية للأطفال، كما أنها مشهورة حول الوطن العربي، وقد بدأ البحث عن ترددها من قبل العديد من الأشخاص خاصة الآباء والأمهات، وذلك لأنها تساعد على تقديم أغاني مميزة ورائعة ومهارات تفكيرية لعدد كبير من فئة الأطفال، كما أنها تساعد على تنمية مهاراتهم في الإجازات وبإمكانك تحميلها بسهولة من خلال أفضل شاشة بجودة ال hd، كما أنها من القنوات المجانية التي لا تحتاج إلى اشتراك شهري ومستمرة على مدار اليوم دون توقف أو تشويش.