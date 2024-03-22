احداث الحلقة 11 شباب البومب 12 حلقة رعب وبيت مهجور.. موعد مسلسل شباب البومب وتردد قناة روتانا خليجية الناقلة له

عمليات بحث كبيرة تجري الآن على أحداث الحلقة 11 شباب البومب 12 الجزء الثاني عشر عبر تردد قناة روتانا خليجية المتخصصة في اختيار موعد مسلسل شباب البومب السعودي الاكثر من رائع والذي حقق نجاحا باهرا جعله يستمر على مدار 11 جزء سابق محققا شعبية جارفة ليس في المملكة العربية السعودية فحسب وانما في جميع انحاء الدول والبلدان العربية العاشقة لشباب البومب 12 بطولة الفنان فيصل العيسي، مهند الجميلي، سلمان المقيطيب،على المدفع، فيصل المسيعد، محمد الدوسري، عبد العزيز البرناوي، عبد العزيز الفريحي ومجموعة أخري متميزة من الفنانين والفنانات.

احداث الحلقة 11 شباب البومب 12

شهدت أحداث الحلقة 11 من مسلسل شباب البومب 12 أمس احداثا مثيرة للغاية وجاءت الحلقة مختلفة كل الاختلاف عن الحلقات الماضية، حيث شاهدنا في بداية الحلقة احداث رعب وبيت مهجور واسطورة الرياض، مما جعل البعض يتوقع ان الحلقة عن الجن خاصة بعد اختفاء سمحان، بينما توقع البعض الأخر أنها تخص السفر عبر الزمان خاصة بعد تأكيد مدير المدرسة الذي قابلوه أنه يشبه طالب كان عنده من عشر سنوات، وقد اصطدم سمحان بطفل لا يتكلم خلال الحلقة ويتضح ان هذا الطفل يبحث عن أهله ومع استمراهم في مساعدته والبحث عن أهله تأتي مكالمة من أم الطفل التي تؤكد أنها فقدته في حادث مروع.

موعد مسلسل شباب البومب 12

يذاع مسلسل شباب البومب 12 في شهر رمضان 1445 يوميا في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت السعودية ويعاد في تمام الساعة 2 ونص صباحا، ويعرض بتوقيت مصر في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءا ويعاد الساعة الواحدة والنصف صباحا، وذلك عبر تردد قناة روتانا خليجية وهو كالتالي:

القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11259.

استقطاب افقي.

معدل الترميز: 27500.

مصحح الخطأ:3/4.

القمر الصناعي عرب سات: