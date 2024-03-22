الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024.. استعلم على المقبولين في معاش takaful wakarama عبر التضامن الاجتماعي

تصدر الاستعلام عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الراهنة وذلك لأن برنامج تكافل وكرامة من أبرز المبادرات التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي حيث يهدف إلى تقديم الدعم للمواطنين ذوي الدخل المحدود والأسر الفقيرة، بالإضافة إلى أنه يوفر مساعدات مالية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، بالإضافة إلى دعمهم في مجالات أخرى من خلال الخدمات الاجتماعية والصحية، وفي هذا الصدد سوف نتعرف عبر السطور القادمةالاستعلام عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024، فتابعونا لمعرفة المزيد.

شروط الحصول على تكافل وكرامة 2024

قبل أن نوضح طريقة الاستعلام عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024، لابد أن ننوه إلى شروط الحصول على تكافل وكرامة 2024، التي منها مايلي:

ألا يتجاوز الأجر التأميني للمتقدم العامل في الحكومة 400 جنيه.

ألا يكون للمتقدم معاش تأميني أو مساعدة ضمانية.

يجب أن تكون لدى الأسرة المتقدمة أبناء حديثي الولادة حتى 18 عامًا.

يجب على المتقدم تقديم كافة المستندات المطلوبة، مثل وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة، وصورة بطاقة الرقم

القومي، وصورة شهادة الميلاد، وأية مستندات أخرى مطلوبة.

وإذا كان المتقدم من كبار السن، يجب أن يبلغ من العمر 65 عامًا، أو يكون مريضًا أو غير قادر على العمل، أو يكون

يتيمًا.

ألا يكون للمتقدم ملكية أرض زراعية أو إيجار أرض، أو ملكية عقار، أو ملكية محل تجاري، أو مشروع خاص، ولا يجب أن يكون لديه معاش.

ألا يكون المتقدم مسافرًا خارج البلاد للعمل، ولا يجب أن يمتلك سيارة أو توك توك، أو معدات ثقيلة، ولا يجب أن يكون قد خرج رب الأسرة من السجن في الثلاثة أشهر الأخيرة، ويجب عدم الاستدلال على المتقدم في نطاق الوحدة الاجتماعية.

كيفية الاستعلام عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024

يستطيع كافة المواطنين الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بسهولة عبر الرقم القومي الخاص بك، من خلال اتباع الخطوات التالية: