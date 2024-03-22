خبز المعروك السوري من أطيب الوصفات على السحور

يعتبر خبز المعروك السوري أو كما يسمى خبز رمضان من ألذ الوصفات التي تقدم على السحور، وهو أكلة شعبية خفيفة تنتشر على كل الموائد في سوريا، ونستطيع تحضيره بكل سهولة بعجينة قطنية خفيفة وبنكهة شهية ستنال إعجاب كل من يتذوقه، وتابعونا في هذا المقال لتعرف معًا على طريقة عمل خبز المعروك السوري بألذ طعم.

مكونات خبز المعروك السوري

سوف نتعرف على مكونات عمل المعروك وهي كما يلي:-

كوب ونصف حليب دافئ.

4 ملاعق كبيرة سكر.

4 حبات مستكة.

ملعقة كبيرة خميرة.

2 ملعقة كبيرة زيت.

بيضة واحدة.

3 أكواب دقيق.

ملعقة كبيرة شمر مطحون.

ملعقة كبيرة يانسون مطحون.

مقدار ملعقة صغيرة محلب مطحون.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

مقدار ملعقة صغيرة ملح.

3 ملاعق كبيرة سمن بلدي أو زبدة.

خليط التلميع

صفار بيضتين.

ملعقة كبيرة حليب.

نصف ملعقة صغيرة خل.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير خبز المعروك السوري بخطوات بسيطة بالمنزل وهي كما يلي:-

نضع كوب ونصف من الحليب الدافي في إناء العجن مع إضافة أربع ملاعق كبيرة من السكر المطحون مع أربع حبات من المستكة، ثم نزود ملعقة كبيرة خميرة وملعقتين كبار من الزيت وبيضة واحدة. نقلب المكونات ونغطيها لمدة ربع ساعة ثم نضيف ثلاثة أكواب من الدقيق وملعقة كبيرة من كل من الشمر واليانسون المطحون وملعقة صغيرة من المحلب المطحون، ثم نزود ملعقة كبيرة بيكنج بودر وملعقة صغيرة من الملح. نعجن المكونات بالعجان أو يدويًا حتى تمتزج مع بعضها ثم نضيف ثلاثة ملاعق كبيرة من السمن البلدي أو الزبدة ونتابع العجن لمدة دقيقتين، ثم نغطي العجينة لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها.

طريقة تشكيل خبز المعروك السوري