طريقة عمل تشيز كيك البسبوسة حلويات سهلة بأطيب مذاق

يتميز تشيز كيك البسبوسة بمذاق فاخر وشكل مختلف عن باقي أصناف الحلويات، كما أن طريقة تحضيره سهلة ويمكن لأي ربة منزل إعداده في أي وقت، ولكل الباحثين عن حلويات جديدة يقدموها في شهر رمضان إليكم هذه الوصفة الناجحة لعمل أشهى الحلويات بأبسط خطوات، وتابعونا في هذا المقال لنتعرف على أسهل طريقة لعمل تشيز كيك البسبوسة بأطيب مذاق.

مكونات تشيز كيك البسبوسة

تتكون هذه الحلوى اللذيذة من مكونات بسيطة نجدها في كل مطبخ سوف نتعرف عليها وهي كما يلي:-

الطبقة الأولى (البسكويت)

400 جرام بسكويت سادة.

100 جرام زبدة.

الطبقة الثانية

كوب زبادي (حجم الكوب 300 ملل).

كوب حليب بودرة.

نصف كوب سكر.

6 قطع جبنة.

ملعقة كبيرة دقيق.

الطبقة الثالثة (البسبوسة)

نصف كوب سميد خشن.

ربع كوب زيت.

ربع كوب زبادي.

مقدار ربع كوب سكر.

بيضة كبيرة بحرارة المطبخ.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير تشيز كيك البسبوسة بخطوات سهلة وبسيطة وهي كما يلي:-

لتحضير الطبقة الأولى نطحن 400 جرام من البسكويت في محضرة الطعام ثم نضيف عليها 100 جرام زبدة مذابة، ونتابع الطحن حتى تمتزج المكونات. نضع البسكويت في قالب كيك قابل للفتح مع الضغط بالملعقة حتى تتماسك طبقة البسكويت، ثم ندخل القالب في الفريزر لمدة نصف ساعة. لتحضير الطبقة الثانية نخفق كوب من الزبادي في محضرة الطعام مع ستة قطع من الجبنة الكريمي وكوب من الحليب البودرة، ثم نزود نصف كوب من السكر وملعقة كبيرة من الدقيق. نخفق المكونات جيدًا ثم نضيفها على طبقة البسكويت وندخلها الفرن تحت الشواية على نار هادئة في الرف السفلي حتى تتماسك فقط ثم نخرجها من الفرن.

طريقة تجهيز البسبوسة

نخفق بيضة واحدة بالمضرب اليدوي مع ملعقة صغيرة من الفانيليا وربع كوب من كل من الزيت والزبادي والسكر، ثم نضيف نصف كوب من السميد وملعقة صغيرة من البيكنج بودر، ثم نقلب المكونات جيدًا ثم نسكب الخليط على الطبقة الثانية، ثم ندخل القالب الفرن تحت الشواية في الرف السفلي على نار متوسطة حتى تأخذ لون ذهبي، ثم نخرجها من الفرن ثم تسقى بنصف كوب من الشربات البارد (القطر)، نترك القالب بحرارة المطبخ حتى تشرب طبقة البسبوسة الشربات ثم ندخل القالب الثلاجة لمدة ساعتين حتى تصبح جاهزة للتقديم.