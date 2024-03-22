وزارة الإسكان توضح كم باقي على ايداع الدعم السكني رمضان 1445؟

أوضحت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية كم باقي على ايداع الدعم السكني لشهر رمضان 1445، حيث يقترب صرف الدعم المقدم من الوزارة لمواطني المملكة الغير قادرين على تلبية احتياجاتهم، وهو أحد برامج الدعم الهامة في البلاد خلال السنوات الماضية، وتم تخصيص هذا العدم لعدد من الفئات التي لا تستطيع توفير سكن خاص بها وفقًا لشروط محددة لضمان وصول الدعم للمستحقين.

كم باقي على إيداع الدعم السكني رمضان 1445؟

ووفقًا لما حددته وزارة الإسكان بالمملكة، سيتم صرف الدعم السكني لشهر رمضان 1445 يوم الرابع والعشرين من شهر مارس 2024، حيث يتم صرف الدعم يوم 24 من كل شهر ميلادي، ما لم يصادف يوم أجازة رسمية بالبلاد، وعليه يتم تأخير أو تبكير صرف الدعم لمدة يوم، وبذلك يكون موعد إيداع الدعم السكني للمستحقين يوم الأحد المقبل.

شروط الحصول على الدعم السكني

أوضحت وزارة الإسكان السعودية شروط الحصول على الدعم السكني المقدم 1445، حيث أن المواطنين جميعا مؤهلون للتقديم، ولكن يتوجب عليهم تحقيق مجموعة من الشروط والضوابط؛ هذه الشروط تشمل ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون مقيما داخل المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

أن لا يكون المتقدم قد حصل بالفعل على دعم سكني سابقا.

أن لا يمتلك المتقدم أي عقارات أو أصول بأسمه، وعليه تقديم المستندات اللازمة لتثبيت دخله الشهري.

التأكد من عدم استفادة المتقدم من أي برامج دعم أخرى.

أن يكون عمر المتقدم 25 عاما على الأقل.

عدم امتلاك أي فرد من أفراد الأسرة منزل خلال الخمس سنوات السابقة لتقديم الطلب.

أن يكون لدى الأسرة المتقدمة منها شخص للحصول على الدعم مسكن نهائي.

خطوات التقديم على الدعم السكني

وفقًا لوزارة الإسكان، يمكن للمواطنين السعوديين التقديم للحصول على الدعم المقدم من برنامج السكني عبر اتباع الخطوات التالية: