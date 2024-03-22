“ابسط ياعم خبر في وقته”موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر ابريل 2024 بالزيادة الجديدة 10%

يرتفع بحث الأشخاص حول موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر ابريل 2024، وهذا عقب أن تم اتخاذ العديد من القرارات الهامة من جانب مجلس الوزراء بدولة العراق من ضمنها زيادة نسبية بتلك الرواتب بمعدل 10% والتي يكون هدفها جعل مستوى المعيشة أفضل وزيادة الحد الأدنى للرواتب والأجور رسميًا، وفيما يلي سوف نتعرف على موعد الصرف وأيضا طريقة الاستعلام عن تلك الرواتب.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر ابريل 2024

من المفترض أن يكون موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر ابريل 2024 مع بداية الشهر بالتحديد في يوم 1 أبريل، ومن الجدير بالذكر أن أدنى حد للرواتب والأجور في هذا الوقت الجاري ازداد لحوالي 45 ألف دينار عقب أن كان 30 ألف دينار وتلك الزيادة قام بالاستفادة منها كل المتقاعدين، إذ وصل بين 10 حتى 15 الف دينار وهذا عن طريق بدل التنقل الذي ارتفع معدله بمعدل يبلغ حتى 20%.

كيفية الاستعلام عن صرف رواتب المتقاعدين في العراق

أوضحت وزارة المالية العراقية طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين، إذ أنه من الممكن بسهولة التعرف عليها أون لاين بكتابة البيانات اللازمة والمحددة من جانب الوزارة بعد الانتقال إلى موقعها الرسمي، وفيما يلي كيفية الاستعلام: