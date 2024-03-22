“وش السعد”.. صافي مرتبك في شهر مارس بعد الزيادة و الاستقطاعات لجميع الموظفين بالدولة + موعد الصرف

بعد قرارات مجلس الوزراء الجديدة ازداد البحث من قبل المواطنين عن موعد صرف رواتب شهر مارس 2024 ، حيث ينتظر العاملين في القطاع الحكومي والجهاز الإداري بالدولة نزول رواتب شهر مارس بالزيادة الجديد التي سبق وقد أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لذا سنتعرف معا اليوم على رواتب شهر مارس وموعد صرفها فتاب.

رواتب شهر مارس بعد الزيادة و الاستقطاعات لجميع الموظفين بالدولة

اتخذت الدولة عدد من الإجراءات الاجتماعية وذلك للتغلب على الأوضاع المعيشية وكان من بينها زيادة الرواتب للعاملين في القطاع الحكومي والجهاز الإداري بالدولة مع رفع الحد الادنى للاجور، وقد جاءت زيادة الرواتب المقررة في الحزم الاجتماعية بعد صافي الاستقطاعات كالتالي:

الدرجة إجمالي مبلغ الحزمة الاجتماعية ( جنيه) إجمالي الزيادة بعد الاستقطاعات (جنيه) السادسة، الخامسة، الرابعة 1000 952 الثالثة، الثانية، الأولى 1100 1026 المدير العام، الممتاز 1200 1097

الحد الأدنى لرواتب شهر مارس بالزيادة الجديد 2024

قد أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي مجموعة من الحزم الاجتماعية ومنها رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع العام والجهاز الإداري بالدولة وقد جاء الحد الادنى للرواتب الذي سيتم العمل به من شهر مارس 2024 كالتالي:

رواتب شهر مارس 2024 للدرجة السادسة هي 6000 جنيه.

رواتب شهر مارس 2024 للدرجة الخامسة هي 7000 جنيه.

رواتب شهر مارس 2024 للدرجة الرابعة هي 7500 جنيه.

رواتب شهر مارس 2024 للدرجة الثالثة هي 8000 جنيه.

رواتب شهر مارس 2024 للدرجة الثانية هي 8200 جنيه.

رواتب شهر مارس 2024 للدرجة الأولى هي 9200 جنيه.

مرتبات مارس 2024 للدرجة الممتازة هي 10200 جنيه.

موعد صرف رواتب شهر مارس 2024

تبدأ عملية صرف رواتب شهر مارس 2024 في أواخر شهر مارس ولمدة خمس ايام بكل العاملين في القطاع الحكومي بالجهاز الإداري بالدولة وقد جاءت مواعيد صرف رواتب شهر مارس كالتالي: