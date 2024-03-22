«شركة ريلمي ابدعت في التليفون ده»… مواصفات هاتف Realme 10 Pro Plus المميز!!!

يعتبر هاتف Realme 10 Pro Plus واحد من أحدث هواتف شركة Realme التي تم إطلاقها مؤخرا، وهو هاتف يأتي بمواصفات عالية ومميزات تجعله خيارا مثاليا للعديد من المستخدمين، سنقدم في هذا المقال كافة المعلومات عن هذا الهاتف وسنتناول النقاط الرئيسية لمواصفاته ومميزاته.

مواصفات هاتف Realme 10 Pro Plus

بداية، يأتي هاتف Realme 10 Pro Plus بشاشة كبيرة بحجم 6.7 بوصة من نوع Super AMOLED، مما يوفر تجربة مشاهدة رائعة مع ألوان حية ودقة عالية.

الهاتف مزود بمعالج قوي من فئة Snapdragon 888، مما يضمن أداء سلس وسريع أثناء التعامل مع التطبيقات والألعاب.

أما بالنسبة للذاكرة، فيأتي Realme 10 Pro Plus بخيارين للذاكرة العشوائية (RAM) والتخزين الداخلي، حيث يمكن اختيار إصدار بـ 8 جيجابايت من الرام و128 جيجابايت من التخزين، أو إصدار بـ 12 جيجابايت من الرام و256 جيجابايت من التخزين.

أهم مميزات هاتفRealme 10 Pro Plus